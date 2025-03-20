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Путін видав ультиматум українцям в РФ та на окупованих територіях: що їм загрожує

Юрій Берендій
20 березня 2025, 16:48
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Путін підписав указ, який дозволяє примусову депортацію мешканців тимчасово окупованих територій України, якщо вони не отримали громадянство РФ.
Путін видав ультиматум українцям в РФ та на окупованих територіях: що їм загрожує
Путін видав новий ультиматум українцям / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін підписав указ щодо громадян України, які перебувають на території РФ та на окупованих територіях
  • Указ дозволяє депортувати українців з тимчасово окупованих територій

Диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які, на думку російської влади, перебувають на території РФ та окупованих регіонів України без законних підстав, повинні до 10 вересня 2025 року або виїхати, або ж "легалізуватися". Відповідний документ було опубліковано 20 березня на порталі правової інформації РФ.

"Громадяни України, які перебувають у Російській Федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в РФ, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 року включно врегулювати своє правове становище в РФ", - йдеться в указі Путіна.

відео дня

Згідно з указом, громадяни України та власники "паспортів" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" повинні або прийняти громадянство РФ, або офіційно відмовитися від нього. Ті, хто оберуть відмову, з 1 липня 2024 року набудуть статусу іноземців і можуть бути примусово депортовані.

Крім того, "іноземці" та особи без громадянства, які прибули на окуповані території чотирьох українських областей (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської), мають до 10 червня 2025 року пройти медичний огляд, включаючи аналізи на ВІЛ та тести на наркотики.

Документ посилається на попередній указ Путіна від 30 грудня 2024 року, що визначає "тимчасові заходи" щодо правового статусу іноземців у Росії. Як випливає з тексту, від українців вимагатимуть:

  • здати біометричні дані,
  • пройти медогляд із перевіркою на наркотики,
  • скласти іспит на знання російської мови та історії,
  • погасити всі наявні заборгованості.

Для "легалізації" українці мають подати до МВС РФ довідки про відсутність наркозалежності, небезпечних інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції.

Також наказано не притягати до адміністративної відповідальності громадян України за порушення режиму перебування, якщо вони звернулися до МВС РФ для врегулювання статусу та здали відбитки пальців і сфотографувалися до набуття чинності указом.

За російськими законами іноземці можуть перебувати в РФ не більше 90 днів, після чого їх можуть затримати та депортувати. З 5 лютого 2025 року право на видворення іноземців отримали керівники поліції та міграційних служб МВС РФ.

Як реагують в Україні

Центр національного спротиву заявив, що новий указ Кремля є початком чергової хвилі репресій проти українців у РФ та на окупованих територіях.

"ЦНС заздалегідь попереджав, що Кремль перейде до тотального тиску на українців, які опинилися на ТОТ. Тепер це стало реальністю: Путін підписав указ, який зобов’язує всіх українців у РФ та ТОТ до 10 вересня 2025 року або "врегулювати" своє становище, або покинути країну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей документ є інструментом примусу та залякування, спрямованим на використання українців у інтересах російської влади.

  • Мета Кремля – змусити українців прийняти громадянство РФ для подальшої мобілізації в російську армію.
  • Для тих, хто відмовиться, можливі депортації, арешти та репресії.
  • Росія прагне позбутися всіх, хто не зламався під окупацією та війною.

"Ми неодноразово наголошували, що після хвилі репресій у тимчасово окупованих територіях Кремль візьметься за українців, які залишилися", - зазначини в Центрі національного спротиву.

У ЦНС радять Уникати контактів із окупаційними адміністраціями та за можливості виїжджати з ТОТ вже зараз, не чекаючи "остаточних заходів".

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політика президента США Дональда Трампа не вписується в традиційну систему глобального управління такої наддержави, як США, і може призвести до масштабного конфлікту. Таку думку висловив експерт із міжнародних питань Євген Добряк.

18 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту підрозділу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ у районі Демидівки Бєлгородської області, повністю знищивши його. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові останніми днями відступили на території Курської області, проте не перебувають в оточенні російських військ. Тому заяви президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна не відповідають дійсності, зазначає Reuters.

Інші новини:

Що таке Центр національного опору

Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

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