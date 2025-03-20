Оточення ЗСУ в Курській області: в ЦРУ зробили неочікувану оцінку

В ЦРУ поділились оцінкою ситуації в Курській області з Білим домом.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap

Ключові тези:

ЗСУ не оточені росіянами в Курській області

Заяви Трампа про оточення є хибними

Українські солдати в останні дні відступили в Курській області, але не оточені російськими військами. Тому заяви президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна не відповідають дійсності. Про це пише Reuters.

Зазначається, що розвідувальні агентства США, включно з ЦРУ, поділилися своєю оцінкою ситуації з Білим домом минулого тижня. Але Трамп продовжував стверджувати, що українські війська оточені в Курській області на заході Росії.

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Зокрема, оцінки американської та європейської розвідки свідчать, що українські війська зіткнулися з сильним тиском з боку російських військ, проте вони не оточені повністю.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що армія країни-агресорки Росії застосувала заборонену тактику під час нападу на воїнів Збройних сил України в Курській області. Російські військові використовували українські розпізнавальні знаки.

Військовий оглядач Василь Пехньо заявив, що якби ЗСУ були оточені на Курщині, то ворог би перерізав важливі дороги. Однак цього не сталося, противник лише контролює окремі ділянки за допомогою дронів та артилерії.

Водночас, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Сили оборони України можуть вийти з Курської області в рамках угоди в обмін на повернення частини окупованих Росією територій.

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