Ворог прагне оточити ЗСУ: у ДПСУ розповіли, де окупанти рвонули в наступ

Росія намагається закріпитися та нарощує тиск на український кордон.

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РФ нарощує тиск на український кордон / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", facebook.com/serhiynaiev

Про що мова:

Українські воїни не дають окупантам закріпитися на Сумщині

РФ хоче ускладнити постачання ЗСУ, однак зазнає втрат

Прикордонники та інші підрозділи Сил оборони України зосередили особливу увагу на ділянці кордону з Курською областю РФ, особливо в межах Сумської області. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, кордон Сумщини з Росією простягається на понад 530 км, і кожен відтинок має свою специфіку.

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"Але найбільше у нас зараз прикута увага до напрямків населених пунктів Новеньке та Журавка, бо ворог продовжує спроби малими штурмовими групами заходити на нашу територію, щоб закріпитися на цьому відтинку", – наголосив Демченко.

Окупанти прагнуть розширити зону активних бойових дій, але їм це не вдається.

"Наші воїни стримують ці просування, не дозволяють накопичитися цим силам. Фактично ворог використовує піхоту. Техніка на цих напрямках на цей час не фіксується. Й власне ворог знищується – як ті, що перейшли кордон та намагаються заглибитися, та на підході до нього", – підкреслив речник.

У боротьбі за кордон залучені підрозділи ДПСУ та ЗСУ, які використовують міномети, артилерію та ударні дрони. Армія РФ прагне розширити зону боїв, щоб створити загрозу оточення Сил оборони України або перерізати логістичні шляхи, що ускладнить постачання необхідного для наших воїнів.

За словами Демченка, значні сили ворога зосереджені також у Харківській області, зокрема в напрямку Вовчанська та Липців, де тривають бої. Окупанти намагаються розширити фронт бойових дій.

"Не можна виключати, що на будь-якому відтинку у межах цих областей ворог не спробує використати свої сили, щоб розширити зону боїв на території України, прорвати наш кордон. Ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому ворог ретельно відстежується ще на підході до кордону…", – резюмував Демченко.

Що відбувається на Сумщині та Курщині - деталі

Як повідомляв Главред, армія РФ застосувала заборонену тактику нападу на Курщині. Аналітики ISW пояснили, що під час нападу на українських військових росіяни використовували українські розпізнавальні знаки.

Водночас військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, чи є загроза наступу на Суми. Російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон.

Все виглядає так, що ворог хоче захопити не лише Суми, але й Харків та Запоріжжя. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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