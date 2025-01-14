Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ з літа створювала запас ракет та палива: Коваленко про удар по "Енгельсу"

Маріна Фурман
14 січня 2025, 15:17
432
Удар по НПЗ - суттєвий збиток для російської логістики, зокрема для російської авіації.
Энгельс РФ, взрыв
У Росії була "вибухова" ніч / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Україна продовжує завдавати нищівних ударів по важливих стратегічних об'єктах РФ, зокрема цієї ночі нафтобаза біля аеродрому "Енгельс" вкотре була під прицілом дронів. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в ефірі телемарафону прокоментував атаку та її важливість.

За його словами, на нафтобазі біля аеродрому "Енгельс зберігається паливо для літаків, які тероризують українські міста ракетними атаками.

"Всі оці тушки, які здійснюють бойові вильоти та подальші обстріли української території - це все запас (на нафтобазі - ред.) саме для них. Відповідно РФ з літа готувала стратегію обстрілів української енергетики та інфраструктури. Вона розрахована на всю зиму. Створювався запас ракет на аеродромах стратегічної авіації, так і запас палива як для навчальних вильотів, так і для бойових", - розповів Коваленко.

відео дня

Він нагадав, що раніше вже було зафіксовано приліт по нафтобазі, і тоді пожежу на обʼєкті не могли ліквідувати 5 днів.

"Загасити це неможливо. Воно має вигоріти. Подальше перекидання полум'я на інші цистерни також може бути. Відповідно збитки будуть оцінюватися із супутників через декілька днів. Коли буде зрозуміло скільки цистерн з пальним і скільки там сховищ пального зараз горить.", - додав він.

Він підкреслив, що удар по НПЗ - суттєвий збиток для російської логістики, зокрема для російської авіації.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на вівторок, 14 січня, Росію сколихнула серія вибухів. Безпілотники знову атакували Енгельс, де протягом 5 діб гасили пожежу на НПЗ після атаки БпЛА. Також на заводі "Оргсинтез", який знаходиться в Казані спалахнула масштабна пожежа.

Згодом 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2". Українські військові уразили зокрема нафтобазу "Кристалл", де знову відбулося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які разом із Ту-95МС базуються на цьому аеродромі і часто тероризують мирне населення України.

Також у Силах Безпілотних Систем повідомили про завдання точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо, який є стратегічним об'єктом військово-промислового комплексу РФ.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що удари по нафтопереробних заводах та нафтобазах помітно ослаблюють ворога, зокрема знижується потенціал застосування відповідних авіаційних засобів.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

крилаті ракети Олександр Коваленко Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ: уражені обʼєкти на відстані до 1100 км

ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ: уражені обʼєкти на відстані до 1100 км

15:24Україна
"РФ вже на межі": перемир’я потрібне передусім Росії – генерал-майор запасу СБУ

"РФ вже на межі": перемир’я потрібне передусім Росії – генерал-майор запасу СБУ

15:24Україна
Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський відповів на заяви партнерів

Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський відповів на заяви партнерів

15:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

"Нічого не допомогло": у родині Валерія Меладзе сталося нещастя - деталі

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

Для 3 знаків зодіаку початок 2025 року стане справжньою казкою: хто вони

Крістіна Орбакайте звернулася до росіян - Пугачова відреагувала моментально

Крістіна Орбакайте звернулася до росіян - Пугачова відреагувала моментально

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

Наталя Могилевська заговорила про зраду в шлюбі - що сталося

Останні новини

16:10

Виніс 27 тисяч євро: на Закарпатті мобілізований обікрав кабінет начальника ТЦК

15:50

Чи потрібно солити воду для макаронів: шеф-кухар поставив крапку у суперечціВідео

15:34

Що робити, якщо наснився небіжчик: чому ми бачимо мертвих людей уві сні

15:24

ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ: уражені обʼєкти на відстані до 1100 км

15:24

"РФ вже на межі": перемир’я потрібне передусім Росії – генерал-майор запасу СБУВідео

Домовленість про припинення вогню на зразок "Мінська" може бути досягнута за 3-4 місяці – ЯгунДомовленість про припинення вогню на зразок «Мінська» може бути досягнута за 3-4 місяці – Ягун
15:17

РФ з літа створювала запас ракет та палива: Коваленко про удар по "Енгельсу"

15:09

Україна на Чемпіонаті світу з хокею U-20: дивись матчі на Київстар ТБ

15:07

Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський відповів на заяви партнерів

15:04

Відверто, щемливо, щиро: зірка фільмів про Ведмедика Паддінгтона розповів про нову частину франшизиВідео

Реклама
14:51

Водіям на замітку: п’ять помилок, які "вбивають" генератор в автомобілі

14:26

Постачали на фронт браковані кулемети: ДБР оголосило підозру трьом посадовцям

14:24

"Сталася трагедія": Остап Ступка розповів, чому розійшовся з четвертою дружиною

14:20

"Зимова казка" накриє частину областей: де в Україні будуть сніг і сильний мороз

14:06

ЗСУ "дали ляпаса" Росії і КНДР: ЗМІ повідомили про унікальний момент у війні

13:57

Чоловік пропагандистки Симоньян не приходить до тями: у якому він стані

13:51

Спеція завжди буде під рукою: як вирощувати куркуму в домашніх умовах

13:39

Замість традиційного борщу: найситніша перша страва - божественно смачноВідео

13:36

Ребрик відповіла на хейт про народження третьої дитини заради броні для чоловіка

13:12

РФ не зможе атакувати, як раніше: авіаційний потенціал ворога ослаб - Романенко

12:50

"Миру не буде ніколи": скільки може тривати війна в Україні - прогноз

Реклама
12:29

Слава Дьомін розповів про свої залицяння до учасниці "Холостяка-13"

12:20

Ягун сказав, як розуміти скандальну заяву Трампа про членство України в НАТОВідео

12:19

"Шкода хлопця": що сталося з онуком Алли Пугачової у США

12:15

Скільки світла мотає пралка: як зменшити витрати

12:08

Масштабні удари по РФ: ЗСУ уразили важливий аеродром та хімічний завод ворога

12:06

Найшвидший рецепт страви з лаваша за 5 хвилин: пальчики оближеш

11:48

Бої в Торецьку тривають: у ЗСУ спростували інформацію про захоплення міста

11:35

Дружина Цекало стала копією Майкла Джексона

11:25

Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс нову пропозицію

11:16

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - зловживання, Козлам - проблеми

11:00

Кому загрожує штраф за ігнорування ВЛК: у ТЦК відповіли

10:50

5 знаків зодіаку, яким важко догодити

10:50

Як посадити новорічну ялинку в саду після святаВідео

10:22

Померла Барбара: у мережі написали про смерть популярної польскої актриси

10:13

"Уже не разом": журналістка розповіла, що сталося зі шлюбом Дмитра Комарова

10:13

Міністр оборони Німеччини неочікувано приїхав на переговори з Україною: деталі

09:57

РФ готує котел на тисячі кілометрів: ексспівробітник СБУ попередив про небезпеку

09:50

Знищили ППО військ КНДР: армія РФ відкрила вогонь по союзниках на Курщині - ЗМІ

09:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 січня (оновлюється)

09:11

"Як і тато": Максим Галкін приголомшив новою навичкою сина

Реклама
08:56

Суд сьогодні розгляне протокол НАЗК складений на мера Броварів Сапожка

08:47

Ніч у Росії була дуже "спекотною": безпілотники атакували важливі обʼєкти

08:40

Карта Deep State онлайн за 14 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

"Дуже швидко": Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

08:13

"Багато років у щасливому шлюбі": відома ведуча видала ім'я дружини Пивоварова

08:10

Зустріч Путіна та Трампа: до чого тут Швейцарія?Погляд

07:36

Армія РФ окупувала Зелене і просунулася в 11 населених пунктах - DeepState

07:10

Чим відрізняються 2 хлопці: треба знайти 3 відмінності за 17 секунд

06:59

Блокада двох міст: в ISW розкрили плани армії РФ на Донбасі

06:10

Що тепер робить товариш Трамп?Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти