РФ з літа створювала запас ракет та палива: Коваленко про удар по "Енгельсу"

Удар по НПЗ - суттєвий збиток для російської логістики, зокрема для російської авіації.

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У Росії була "вибухова" ніч / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Україна продовжує завдавати нищівних ударів по важливих стратегічних об'єктах РФ, зокрема цієї ночі нафтобаза біля аеродрому "Енгельс" вкотре була під прицілом дронів. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в ефірі телемарафону прокоментував атаку та її важливість.

За його словами, на нафтобазі біля аеродрому "Енгельс зберігається паливо для літаків, які тероризують українські міста ракетними атаками.

"Всі оці тушки, які здійснюють бойові вильоти та подальші обстріли української території - це все запас (на нафтобазі - ред.) саме для них. Відповідно РФ з літа готувала стратегію обстрілів української енергетики та інфраструктури. Вона розрахована на всю зиму. Створювався запас ракет на аеродромах стратегічної авіації, так і запас палива як для навчальних вильотів, так і для бойових", - розповів Коваленко. відео дня

Він нагадав, що раніше вже було зафіксовано приліт по нафтобазі, і тоді пожежу на обʼєкті не могли ліквідувати 5 днів.

"Загасити це неможливо. Воно має вигоріти. Подальше перекидання полум'я на інші цистерни також може бути. Відповідно збитки будуть оцінюватися із супутників через декілька днів. Коли буде зрозуміло скільки цистерн з пальним і скільки там сховищ пального зараз горить.", - додав він.

Він підкреслив, що удар по НПЗ - суттєвий збиток для російської логістики, зокрема для російської авіації.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на вівторок, 14 січня, Росію сколихнула серія вибухів. Безпілотники знову атакували Енгельс, де протягом 5 діб гасили пожежу на НПЗ після атаки БпЛА. Також на заводі "Оргсинтез", який знаходиться в Казані спалахнула масштабна пожежа.

Згодом 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2". Українські військові уразили зокрема нафтобазу "Кристалл", де знову відбулося займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які разом із Ту-95МС базуються на цьому аеродромі і часто тероризують мирне населення України.

Також у Силах Безпілотних Систем повідомили про завдання точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо, який є стратегічним об'єктом військово-промислового комплексу РФ.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що удари по нафтопереробних заводах та нафтобазах помітно ослаблюють ворога, зокрема знижується потенціал застосування відповідних авіаційних засобів.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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