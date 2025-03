Коротко:

Армія країни-агресорки Росії застосувала заборонену тактику під час нападу на воїнів Збройних сил України в Курській області. Російські військові використовували українські розпізнавальні знаки. Про це зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами командира кадирівців Алаудінова, російські військові упродовж перших 24 годин операції повинні були мати синю стрічку, а потім змінити її на червону. Синій колір стрічки використовує для розпізнавання українська армія, а червоний – це колір, який російські збройні сили традиційно використовують для розпізнавальних знаків.

Аналітики зазначили, що російські військові використовували синю ізоляційну стрічку, яку носять українські воїни, під час операції з використанням підземного трубопроводу. Росіяни намагалися використати трубопровід у Суджі, щоб проникнути у тил ЗСУ.

"Таким чином російські війська намагалися посіяти паніку в українських лавах, що дозволило б російським силам завдати максимальної шкоди, доки українські війська розбиралися в ситуації", – пояснили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.