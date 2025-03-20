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Армія РФ обманула ЗСУ і застосувала заборонену тактику нападу на Курщині – ISW

Альона Вороніна
20 березня 2025, 09:56
1905
Під час нападу на українських військових росіяни використовували українські розпізнавальні знаки.
Украинские военные, российские военные
Армія РФ застосувала заборонену тактику нападу на ЗСУ на Курщині/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Коротко:

  • Росіяни вдалися до забороненої тактики під час нападу на ЗСУ на Курщині
  • Армія РФ використовувала українські розпізнавальні знаки

Армія країни-агресорки Росії застосувала заборонену тактику під час нападу на воїнів Збройних сил України в Курській області. Російські військові використовували українські розпізнавальні знаки. Про це зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудінов описав нещодавню тактику обману з боку Росії, яка може бути прирівняна до актів віроломства – військового злочину згідно з Женевською конвенцією", – йдеться у звіті.

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За словами командира кадирівців Алаудінова, російські військові упродовж перших 24 годин операції повинні були мати синю стрічку, а потім змінити її на червону. Синій колір стрічки використовує для розпізнавання українська армія, а червоний – це колір, який російські збройні сили традиційно використовують для розпізнавальних знаків.

Аналітики зазначили, що російські військові використовували синю ізоляційну стрічку, яку носять українські воїни, під час операції з використанням підземного трубопроводу. Росіяни намагалися використати трубопровід у Суджі, щоб проникнути у тил ЗСУ.

"Таким чином російські війська намагалися посіяти паніку в українських лавах, що дозволило б російським силам завдати максимальної шкоди, доки українські війська розбиралися в ситуації", – пояснили аналітики.

Ситуація в Курській області – останні новини

Як повідомляв Главред, військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу. За Суджею вдалося заздалегідь підготувати вигідні для оборони позиції.

Також з’явилася інформація, як українські захисники виходили з Курщини. Українські військові 10 березня отримали наказ про вихід із Суджі, пише The New York Times.

Експерт відповів, чим небезпечне закінчення Курської операції для України. Жданов вважає, що українському командуванню потрібно вирішити, чи продовжувати операцію в Курській області.

Нагадаємо, Росія може перекинути резерви з Курщини – експерт назвав напрямок. У міру згортання операції у Курській області війська противника можуть перекинути на важливий напрямок українського фронту.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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