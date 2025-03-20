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"Ніхто не повернеться": Зеленський попередив про небезпечний сценарій закінчення війни

Олексій Тесля
20 березня 2025, 00:43
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Володимир Зеленський розповів про свої переговори з американським лідером Дональдом Трампом.
Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував варіанти завершення війни / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Головне:

  • На сьогодні йдеться лише про часткове припинення вогню
  • Україна не може завершити війну з Росією за контактною лінією
  • Варіант Берлінської стіни для України неприйнятний

На сьогодні можна говорити про переговори лише про часткове припинення вогню, заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу для журналістів.

"Була сьогодні в нас досить довга розмова з президентом Трампом, і, чесно кажучи, якби не було запланованих інших справ, я думаю, що розмова була б ще довшою. Я вважаю, що вона була. Настрій був правильний, досить деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню", - цитує його РБК-Україна.

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Глава держави підкреслив, що Україна не може завершити війну з Росією за контактною лінією, адже в деяких місцях вона розділяє населені пункти.

Він пояснив, що питання територій буде найскладнішим у контексті мирного процесу і запевнив, що українські дипломати максимально захищатимуть інтереси України.

Президент вважає, що американський лідер Дональд Трамп уже розуміє, що Україна на юридичному рівні ніколи не визнає контроль Росії над українськими територіями.

"І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити (припинення вогню - ред.), вони зроблять це. Тому що від нас є точна добра воля. І Європа вся, всі ми підтримуємо це... Ми нікого не боїмося, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль із тих моментів, які на нас чекають", - не виключив він.

Водночас президент також нагадав про те, що є міста та інші населені пункти, які "розрізані" контактною лінією.

"Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: "Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст?" - упевнений він.

Зеленський додав, що варіант Берлінської стіни для України неприйнятний і Трамп із цим погодився. Тому це питання ще буде обговорюватися.

Раніше в Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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