"Ніхто не повернеться": Зеленський попередив про небезпечний сценарій закінчення війни

Володимир Зеленський розповів про свої переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

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Володимир Зеленський прокоментував варіанти завершення війни / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

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На сьогодні йдеться лише про часткове припинення вогню

Україна не може завершити війну з Росією за контактною лінією

Варіант Берлінської стіни для України неприйнятний

На сьогодні можна говорити про переговори лише про часткове припинення вогню, заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу для журналістів.

"Була сьогодні в нас досить довга розмова з президентом Трампом, і, чесно кажучи, якби не було запланованих інших справ, я думаю, що розмова була б ще довшою. Я вважаю, що вона була. Настрій був правильний, досить деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню", - цитує його РБК-Україна.

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Глава держави підкреслив, що Україна не може завершити війну з Росією за контактною лінією, адже в деяких місцях вона розділяє населені пункти.

Він пояснив, що питання територій буде найскладнішим у контексті мирного процесу і запевнив, що українські дипломати максимально захищатимуть інтереси України.

Президент вважає, що американський лідер Дональд Трамп уже розуміє, що Україна на юридичному рівні ніколи не визнає контроль Росії над українськими територіями.

"І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити (припинення вогню - ред.), вони зроблять це. Тому що від нас є точна добра воля. І Європа вся, всі ми підтримуємо це... Ми нікого не боїмося, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль із тих моментів, які на нас чекають", - не виключив він.

Водночас президент також нагадав про те, що є міста та інші населені пункти, які "розрізані" контактною лінією.

"Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: "Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст?" - упевнений він.

Зеленський додав, що варіант Берлінської стіни для України неприйнятний і Трамп із цим погодився. Тому це питання ще буде обговорюватися.

Раніше в Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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