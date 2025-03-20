Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 21 березня
- Де температура повітря підвищиться до +16 градусів
- Коли в Україну прийде похолодання та дощі
Погода в Україні 21 березня буде сухою та теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 березня в Україні буде суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +14 градусів. У неділю очікується похолодання. Температура повітря знизиться у північних областях. Також прогнозується дощ.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 21 березня
В Україні 21 березня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. На території східних областей очікується туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +14
За даними meteoprog, 21 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+14 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+12 градусів.
Погода 21 березня у Києві
У Києві 21 березня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.
Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.
Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.
Читайте також:
- В Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів: синоптики назвали регіони
- Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться
- Вдарить +14 градусів: стала відома дата різкого потепління
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред