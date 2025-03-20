Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Погода у Кропивницькому 21 березня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +14 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 21 березня

Де температура повітря підвищиться до +16 градусів

Коли в Україну прийде похолодання та дощі

Погода в Україні 21 березня буде сухою та теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 березня в Україні буде суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +14 градусів. У неділю очікується похолодання. Температура повітря знизиться у північних областях. Також прогнозується дощ.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: ventusky

Погода 21 березня

В Україні 21 березня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. На території східних областей очікується туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 21 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+14 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: meteoprog

Погода 21 березня у Києві

У Києві 21 березня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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