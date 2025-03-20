Будуть не тільки наземні війська: з'явилися нові дані про розміщення миротворців

Що відомо:
- Миротворчі сили в Україні включатимуть авіацію та флот союзників
- Близько 30 країн готові надати свої сили Україні
Партнери України планують розмістити миротворчі сили в наших регіонах. Вони включатимуть не тільки наземні війська, а й авіацію та флот союзників. Про це повідомляє Bloomberg.
Як стверджується, сьогодні. 20 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів закриту зустріч військових керівників країн щодо миротворчих сил в Україні.
Свої війська, літаки, кораблі, розвіддані або фінансування готові надати близько 30 європейських країн. У переговорах брали участь також Канада, Австралія, Нова Зеландія і Японія.
Міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард зазначив, що дискусії будуть зосереджені на тому, де будуть розміщені певні засоби, як-от літаки Typhoon, як їх можна буде заправляти й обслуговувати, і як вони поєднуватимуться з ресурсами, запропонованими іншими союзниками.
Європа планує розміщувати авіацію в Польщі та Румунії. Також передбачає патрулювання Чорного моря кораблями і тральщиками. Британські та французькі сили можуть розмістити в основних містах, портах та об'єктах критичної інфраструктури України.
Розміщення миротворців в Україні - головні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що кілька європейських і неєвропейських країн висловили намір приєднатися до коаліції з розміщення військ в Україні.
При цьому європейські армії не братимуть безпосередньої участі у війні проти Росії. Миротворчі підрозділи можуть бути розгорнуті, однак, як показує досвід, такі заходи не завжди дають бажані результати. У разі нового нападу противника миротворці можуть просто залишити позиції. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
Водночас Австралія підтримує президента України Володимира Зеленського і готова розглянути можливість направлення своїх військових у рамках потенційної миротворчої місії. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, повідомляє Bloomberg.
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