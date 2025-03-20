'РФ є дуже цінною землею': Трамп зробив гучну заяву про співпрацю з Росією

США повинні мати справу з Росією, наголосив американський президент.

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Трамп зробив гучну заяву про співпрацю з Росією/ колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп назвав Росію "найбільшим шматком землі"

Він наголосив, що США повинні мати справу з Росією

Також він висловився щодо укладання угоди з Україною щодо рідкісноземельних копалин

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що країна-агресорка Росія є "дуже цінною землею". Він наголосив, що США "повинні мати справу" з РФ.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Breitbart News. За його словами, хоча економічна відкритість США з Росією не є метою чи мотивом, щоб розділити РФ з Китаєм, це може бути наслідком таких дій.

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"Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай", – заявив він.

Президент США зазначив, що у Росії "11 часових поясів", через які доводиться пролітати під час польоту над РФ. Також він додав, що у росіян "дуже цінна земля".

Крім цього, Трамп також висловився щодо укладання угоди з Україною щодо рідкісноземельних копалин. Він зазначив, що Сполучені Штати укладають з Україною цю угоду. За його словами, тепер американці можуть сказати, що вони "отримали свої гроші назад" і "можуть щось зробити".

Переговори Трампа з Путіним – останні новини

Як повідомляв Главред, під час телефонної розмови американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна 18 березня Путін висунув Трампу низку вимог для перемир'я. У своїй першій заяві за підсумками перемовин із Путіним Трамп назвав цю розмову "дуже хорошою" і "продуктивною".

Після цього в NYT розповіли, чому розмова з Путіним розчарувала Трампа. Кремль не підтримав 30-денну зупинку бойових дій, запропоновану США.

Аналітик BILD проаналізував розмову лідерів США і РФ і зазначив, що Путін пригрозив Трампу. Путін відмовився від пропозиції США та висунув список нереалістичних вимог, зазначив Філіп П'ятов.

Переговори Трампа із Зеленським – останні новини

Нагадаємо, 19 березня Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу у Білому домі. Трамп заявив про "хорошу розмову" із президентом України Володимиром Зеленським та зазначив, що деталі переговорів будуть розкриті найближчим часом.

Пізніше у ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом. Зеленський і Трамп обговорили часткове припинення вогню та удари по енергетичній інфраструктурі.

Після цього у Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд.

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