Ціни неймовірно злетять: до Великодня подорожчають 3 популярні продукти

Ціна на три важливі для українців продукти зросте перед Великоднем – експерти пояснили причини подорожчання.

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До Великодня подорожчають 3 популярні продукти/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Які три продукти подорожчають перед Великоднем

Що впливає на зростання ціни на ці продукти

Перед Великоднем через попит та кілька інших причин зростуть ціни на три популярні серед українців продукти. Йдеться про яйця, м'ясо та молочку.

Про те, як зміниться ціна на ці продукти, розповів у коментарі Главреду заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук .

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"У передвеликодній період зазвичай зростає попит на яйця, що вже почало впливати на їхню вартість. Після незначного здешевлення у лютому ціни знову пішли вгору. Це зумовлено холодною зимою, що призвело до збільшення витрат на обігрів виробничих приміщень. Також подорожчали корми через зростання цін на зернові", – пояснив він.

За словами експерта, ще один фактор – зростання витрат на оплату праці. Дефіцит робочої сили змушує виробників запроваджувати автоматизацію, що вимагає значних інвестицій, а це теж позначається на кінцевій вартості продукції.

"Ціни на молочні продукти хоч і знизилися, проте у роздрібних мережах вони продовжують зростати. Причини ті самі: нестача робочої сили, висока вартість кормів та енергоносіїв", – сказав Марчук.

Також він попередив, що можуть зрости також ціни на м'ясо, зокрема – на яловичину та свинину.

"Щодо м'яса. Зараз ціни на нього відносно стабільні, але напередодні Великодня та травневих свят, коли попит традиційно зростає, можливе подорожчання яловичини та свинини. Однак, наскільки саме спрогнозувати складно, оскільки ринок м'ясної продукції демонструє нестабільність: закупівельні ціни коливаються щотижня", – пояснив він.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні дорожчають огірки та помідори – стало відомо, скільки коштують овочі. Ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж рік тому.

Також раніше повідомлялося, що одразу два ключових продукти різко "підскочили" в ціні. Експерти пояснили, які мережі магазинів пропонують найкращі ціни.

Нагадаємо, в Україні різко зростають ціни на цукор – стало відомо, скільки прийдеться платити за кілограм. Зростання цін посилює додатковий інтерес із боку Європи.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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