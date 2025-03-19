Через ситуацію в Курській області: РФ втратила ініціативу на важливому напрямку

ЗСУ відсунули окупантів від самого Покровська.

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Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Кількість боїв на Покровському напрямку зменшилась

В армії РФ є проблеми з оперативними резервами та логістикою

ЗСУ контратакували та повернули раніше втрачені позиції

На Покровському напрямку зменшилася кількість бойових зіткнень. Це пов’язано з проблемами російської армії з логістикою, оперативними резервами та важкою бронетехнікою. Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу Freeдом.

За його словами, самі росіяни пишуть у соцмережах про проблеми з евакуацією поранених із поля бою, підвезенням боєкомплекту, продовольства.

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"Росіяни визнають той факт, що на Покровському напрямку вони змушені були втратити тактичну ініціативу через брак оперативних резервів. Подивіться навіть на статистику зіткнень на Покровському напрямку — зниження кількості зіткнень. А це свідчення того, що у російської армії проблеми з оперативними резервами, логістикою, важкою бронетехнікою", - сказав він.

Експерт додав, що свідченням того, що армія РФ має серйозні матеріально-технічні проблеми, є той факт, що на фронті окупанти використовують електросамокати, баггі та автомобільну техніку радянського зразка.

"На цьому тлі Сили оборони України проводять низку успішних контрнаступальних дій у районі населеного пункту Шевченко. Це південний фланг Покровського напрямку. Причому самі окупанти визнають те, що населений пункт фактично перейшов під контроль Сил оборони України. Це значно знижує можливості російських військ для оперативного оточення Сил оборони України на Покровському напрямку і виходу безпосередньо на адмінмежі Дніпропетровської області", - зауважив аналітик.

Снєгирьов також розповів, що ЗСУ в районі населеного пункту Піщане на Покровському напрямку контратакували та повернули раніше втрачені позиції, а також відсунули окупантів від самого Покровська.

"Саме ситуація в Курській області дала можливість стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку", - підсумував він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, що на північних рубежах України спостерігається активне пересування російських підрозділів, що раніше брали участь у бойових діях у Курській області. Чимала кількість ворожих сил наближається до кордону з Сумською областю.

Колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення Збройних сил України з невигідних позицій.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що російські окупанти на сході України та на Курському напрямку намагалися відчайдушно просунутися вперед. Але за останні півроку загарбницьких цілей армія Путіна в повному обсязі не досягла.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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