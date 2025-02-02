Наступ на Бєлгород: Залужний пропонував провести неочікувану атаку - деталі

Ключові тези:
- Залужний у грудні 2022 року пропонував почати наступ в Бєлгородській області
- Це мало позбавити окупантів можливості бити по Харкову
- Курську операцію вдалося утримати в таємниці
Курська операція – один із найуспішніших контрнаступів Сил оборони України. Однак, ідею перенесення бойових дій на територію країни-агресора командування розглядало ще у 2022 році. Про це розповів генерал-майор Віктор Назаров, який був головним радником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в інтерв'ю BBC News Україна.
За його словами, Курська операція виявилася успішною насамперед через фактор раптовості. Операцію вдалося утримати в таємниці, що призвело до того, що росіяни спершу не могли чинити опір ЗСУ.
Він зауважив, що спочатку подібну операцію планували провести в Бєлгородській області. Зокрема, Залужний у грудні 2022 року пропонував почати наступ на цей регіон, щоб позбавити окупантів можливості бити по Харкову.
"Йшлося про те, щоб провести наступ на території РФ. У загальному напрямку десь на стику Курської та Бєлгородської областей, у загальному напрямку на Бєлгород", - сказав Назаров.
Генерал-майор також додав, що у цієї операції було кілька цілей, однією з яких була стабілізація фронту на Донбасі.
Крім того, бойові дії на території РФ планувалися для того, щоб послабити економічний та енергетичний потенціал ворога.
Операція в Курській області - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні війська РФ 1 лютого продовжили наступальні операції в районі українського плацдарму в Курській області, але не просунулися.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше говорив, що уже близько пів року наші Збройні Сили перебувають у Курській області Росії, де проводять операцію. Він вважає, що цей наступ точно не буде останнім для наших військових у країні-агресорці.
Він також зауважив, що Збройні сили України випередили наступ ЗС РФ на Суми, розгорнувши резерви раніше і почавши операцію в Курській області.
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Хто такий Валерій Залужний?
Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.
Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.
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