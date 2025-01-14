Ніч у Росії була дуже 'спекотною': безпілотники атакували важливі обʼєкти

У РФ традиційно заявлили про роботу ППО.

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РФ масовано атакували безпілотники / Колаж: Главред, фото скріншоти з відео

Коротко:

Вибухи лунали у декількох регіонах РФ

Спалахнула пожежа на заводі в Казані

У Саратовській області є пошкодження на промисловому підприємстві

У ніч на вівторок, 14 січня, Росію сколихнула серія вибухів. Безпілотники знову атакували Енгельс, де протягом 5 діб гасили пожежу на НПЗ після атаки БпЛА. Тим часом на заводі "Оргсинтез", який знаходиться в Казані спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

Вибухи в Саратовській області

За даними пропагандистів із Shot, над Енгельсом прогриміло близько п’яти вибухів. Місцеві жителі заявли, що було чути роботу ППО. За їхніми словами, після удару на нафтобазі знову спалахнула пожежа, принаймні два дрони досягли цілі.

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Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про атаку БПЛА. За його словами, є "пошкодження на промисловому підприємстві".

Згодом він додав, що 2 промислових підприємства пошкоджено внаслідок атаки БпЛА на Саратовську область.

"Сьогодні Саратов і Енгельс зазнали масованої атаки БпЛА. Засобами ППО ліквідовано велику кількість цілей. Унаслідок атаки є пошкодження на двох промислових підприємствах у Саратові та Енгельсі. На всіх точках працюють екстрені служби", - написав губернатор.

У російських Telegram-каналах пишуть, що українські БпЛА, які атакують Енгельс, летіли дуже низько і швидко. За їхніми даними, ЗСУ використали для атаки реактивний безпілотник "Пекло" і "Бобер".

Вибухи в Тульській області

У Тульсій області РФ також росіяни скаржаться на атаку БпЛА.

За даними росЗМІ, вибухи гриміли над містом Алексін, один із безпілотників вибухнув за вікном у місцевого жителя. Унаслідок падіння уламків безпілотників виявлено пошкодження кількох автомобілів і госпбудівель, скління в житловому будинку. За попередньою інформацією, засоби ППО збили нібито 16 дронів над регіоном, а постраждалих традиційно немає.

Вибухи в Казані

У Казані 14 січня пролунали потужні вибухи. Росіяни бідкаються, що регіон опинився під атакою безпілотників, за попередніми даними, на заводі "Оргсинтез" спалахнула масштабна пожежа.

Пропагандистські Telegram-канали переконують, що на територію підприємства "впали лише уламки", однак кадри, які вони публікують свідчать про протилежне.

Крім того, через атаку дронів аеропорт Казані тимчасово обмежив роботу.

Згодом влада Татарстану повідомила, що внаслідок атаки БпЛА в Казані загорілася газова цистерна.

"Сьогодні о 5:20 ранку в передмісті Казані внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння газової цистерни", - заявили у пресслужба уряду.

Глава Татарстану Рустам Мінніханов у своєму офіційному телеграм-каналі написав, що виїхав на місце пожежі, яка виникла внаслідок атаки безпілотника.

"Екстрені служби оперативно прибули на місце ліквідувати загоряння. Заслухав доповіді, постраждалих і серйозних руйнувань немає. Усі підприємства міста працюють у штатному режимі.", - заявив він.

За інформацією SHOT, атака БпЛА триває, сирени тривоги лунають на підприємстві "Танеко" в Нижньокамську, зараз проводиться евакуація співробітників.

Казанський завод "Оргсинтез", який зазнав ураження, є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для ВПК рф.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко пише, що завод "Оргсинтез" є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для ВПК РФ.

"Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та комплектуючих. Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження.", - пояснив Коваленко.

Крім того, за його словами, на заводі виготовляють складові для вибухових речовин, які використовуються при виробництві боєприпасів.

Вибухи в Брянській області

Серія потужних вибухів прогриміла над Брянськом. Попередньо, за даними росЗМІ, спрацювала система ППО.

Місцеві жителі розповіли, що над містом було видно безліч спалахів і чутно гучні вибухи. Вила сирена, а по телевізору попереджали про ракетну небезпеку в регіоні.

Деякі Telegram-канали повідомляють, що ціллю міг стати Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР у місті Сельцо. Інше медіа стверджує, що під атаку потрапив склад боєприпасів поблизу Брянська. За даними російських медіа, для удару нібито використали американські ракети ATACMS.

Вибухи в інших регіонах РФ

У росЗМІ пишуть, що під атакою дронів опинилися ще декілька регіонів РФ, зокрема вибухи лунали у Ростовській області, де традиційно заявили про роботу ППО та зазначили, що було збито 14 безпілотників.

Також у небі над Воронежем було виявлено і знищено безпілотний літальний апарат. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

При цьому, у Бєлгородській області російська влада спочатку повідомила про нібито збиття ракет силами ППО, а згодом заявила про атаку дронів.

Росію масовано атакували дрони - дивіться відео:

Вибухи у РФ - останні новини

Як писав Главред, 13 січня у Брянській області лунали вибухи. Губернатор області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона збила над регіоном безпілотний літальний апарат. Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що під удар потрапив Брянський хімічний завод.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.

4 січня дрони атакували найбільший морський торгівельний порт країни-агресора Росії. Він вважається другим за величиною після Новоросійська. Відомо, що морський торгівельний порт Усть-Луга, згідно з відкритими даними, почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного термінала. До початку 2020-х став другим за величиною в Росії - після Новоросійська.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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