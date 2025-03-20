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Найбільший удар по Енгельсу за всю історію: атаковано склади цінних ракет

Даяна Швець
20 березня 2025, 11:53
1586
Саме атакований аеродром відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні.
Энгельс
Удар безпілотників припав на склад боєприпасів / Колаж: Главред, фото: тг-канал Аstrapress

Про що мова:

  • Безпілотники влучили у склади російських ракет
  • Оголошена масштабна евакуація після атаки на аеродром

У ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза "Енгельс" у Саратовській області. По ній "прилітає" вже не вперше, однак цього разу постраждали й склади з боєприпасами на аеродромі, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він підтвердив, що ворог внаслідок нічної операції втратив ракети. Йдеться про Х-101.

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"Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні", — нагадав Коваленко на своїй сторінці в Telegram.

Найбільший удар по Енгельсу за всю історію: атаковано склади цінних ракет
Якими ракетами та звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Аналітики OSINTtechnical у Twitter підтвердили, що на російській авіабазі Енгельс, де базується значна частина бомбардувальників російських ВПС, сьогодні вранці стався сильний вибух після атаки українського безпілотника.

Своєю чергою, як заявив начальник Енгельського муніципального району Максим Леонов у Telegram, удар безпілотниками нібито став наймасованішою атакою за увесь час, оголошено про проведення евакуації.

"Саратов і Енгельс зазнали наймасованішої атаки БПЛА за весь час. Усі екстрені служби продовжують працювати в посиленому режимі для ліквідації наслідків. Міські адміністрації спільно з профільними відомствами фіксують усі пошкодження цивільних об'єктів для вжиття необхідних заходів", — йдеться у повідомленні.

Удар по Енгельсу 20 березня - що відомо про наслідки

Як писав Главред, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Стало відомо, що в Енгельсі начебто евакуюють мешканців прилеглих будинків з військовим аеродромом після атаки БПЛА.

Згодом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, якої шкоди окупантам завдав удар по аеродрому Енгельс. Він підтвердив, що це єдиний аеродром, де зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55. Саме він відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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