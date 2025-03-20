Вибухи в Енгельсі: під удар міг потрапити аеродром, де базуються бомбардувальники

Аеродром відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні. Там зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55.

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Вибухи в Енгельсі прогриміли в ніч на 20 березня / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

У РФ поскаржилися на атаку дронів

Стовп диму видно в районі аеродрому Енгельс-2

У ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Повідомляли про атаку невідомих дронів. Недалеко від аеродрому в Енгельсі здійнявся величезний стовп диму.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, у Саратові після атаки БПЛА є пошкодження в приватному будинку в районі Соколової гори. Постраждалих немає.

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Крім того, сильний дим видно в мікрорайоні 3-е льотне містечко в Енгельсі. Мікрорайон розташований приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому Енгельс-2.

Губернатор Саратовської області повідомив, що внаслідок атаки БПЛА в Енгельсі також частково вибило вікна у двох дитячих садках і школі. Дітей у закладах у цей момент не було. Серед співробітників постраждалих немає.

Дим над Енгельсом / Фото: t.me/astrapress

Дим над Енгельсом

У Росавіації повідомили, що аеропорти Саратова і Самари тимчасово призупинили роботу.

Вранці 20 березня російські пабліки повідомили, що в Енгельсі начебто евакуюють мешканців прилеглих будинків з військовим аеродромом після атаки БПЛА.

Влада регіону чи міста про це не повідомляла. Губернатор заявив, що навчання школярів в Енгельсі сьогодні буде дистанційним.

Дивіться відео - Жителі Енгельса повідомили про вибухи в районі аеродрому:

Як повідомляють OSINT-аналітики, є влучання на аеродромі Енгельс-2 з подальшою детонацією в районі складів.

На військовому аеродромі базується 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що входить до складу дальньої авіації ПКС РФ.

"Цей аеродром відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні, оскільки з нього регулярно здійснюють бойові вильоти Ту-95МС і Ту-160. На аеродромі зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55", - йдеться в повідомленні.

Військовий аеродром Енгельс-2 - карта / t.me/exilenova_plus

Аеродром Енгельс-2 - карта / https://t.me/exilenova_plus/6586

Тим часом у Міноборони РФ повідомили, що за ніч було збито 132 дрони: 54 БПЛА - над територією Саратовської області, 40 БПЛА - над територією Воронезької області, 22 - над територією Бєлгородської області, дев'ять - над територією Ростовської області, по три БПЛА - над територіями Курської області та Республіки Крим, один БПЛА - над територією Липецької області.

Як писав Главред, у ніч на 19 березня дрони атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї Росії. Прогриміло щонайменше три вибухи. Спалахнула пожежа в районі місцевого НПЗ. Об'єкт розташований на відстані близько 400 км від лінії фронту в Україні.

Тим часом Україна продовжує нарощувати виробництво власних дронів. Зокрема, український безпілотник на 3 тисячі кілометрів пройшов тестування. Крім того, 17 березня на Ставці Головнокомандувача доповіли про застосування українських ракет - Довгого Нептуна.

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