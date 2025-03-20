'Невідновлюваний ресурс': якої шкоди окупантам завдав удар по аеродрому Енгельс

Енгельс-2 - єдиний аеродром, де зберігають більшість стратегічних ракет Х-101 і Х-555, якими РФ обстрілює Україну.

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Удар по аеродрому Енгельс міг позбавити росіян ракет / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, відкриті джерела

Коротко:

На аеродромі Енгельс-2 окупанти зберігають більшість стратегічних ракет

Унаслідок удару росіяни втратили ракети Х-101

Країна-агресор Росія досі здатна виробляти тактичну авіацію. І аеродром Енгельс у Саратовській області РФ, де минулої ночі спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки дронів, є єдиним летовищем, що зберігає більшість стратегічних ракет, які окупанти використовують для ударів по Україні. Там також відбувається оснащення літаків для подальшого повернення на авіабазу Оленя, звідки вони вилітають до бойових рубежів. Про це розповів заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Енгельс-2 - єдиний аеродром, де зберігають більшість стратегічних ракет, якими обстрілюють Україну. Зокрема, йдеться про ракети класу Х-101 і Х-555", - сказав він у коментарі Еспресо.

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За словами експерта, на аеродромі розташовані, по-перше, склади з озброєнням, по-друге - склади з паливно-мастильними матеріалами. Там є достатня кількість резервуарів, що забезпечують подачу палива для російських стратегічних літаків.

Храпчинський підкреслив, що потрібно дочекатися публікації супутникових знімків, щоб точно підтвердити уражені цілі.

Експерт вважає, що було б непогано позбавити РФ кількох літаків стратегічної авіації, адже це - "невідновлюваний ресурс". Це також стосується "пташок", які можуть базуватися на аеродромі "Дягилеве", куди Україна здатна добити ракетами Нептун.

"Якщо говорити про стратегічну авіацію класу Ту-95, то це застарілі літаки, які немає сенсу відновлювати. Є також літаки Ту-22М3 і Ту-160, і Росія не може будувати ці літаки, вона може тільки їх ремонтувати", - пояснив він.

Літаки Ту, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Тим часом голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок удару по аеродрому Енгельс росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. За його словами, кількість буде зрозуміла згодом.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що станом на ранок 19 березня (05:09) на авіабазі Енгельс-2 перебувало три Ту-95МС і два Ту-160. Вранці на базу прибув Іл-76, імовірно, доставивши нову партію ракет Х-101 для стратегічної авіації.

"Після удару та детонації уламки розлетілися в радіусі близько 5 км, що підвищує ймовірність пошкодження літаків. Офіційних підтверджень поки що немає, чекаємо супутникових знімків", - ідеться у повідомленні.

Аеродром Енгельс-2 / t.me/exilenova_plus

Атака на аеродром Енгельс - що відомо

У ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Повідомлялося про атаку невідомих дронів. Неподалік аеродрому в Енгельсі здійнявся величезний стовп диму.

Авіабаза Енгельс-2 - один із ключових майданчиків російської Дальньої авіації, звідки регулярно злітають Ту-95МС для атак крилатими ракетами по Україні.

На військовому аеродромі базується 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що входить до складу дальньої авіації ПКС РФ.

Аеродром Енгельс не вперше стає об'єктом атаки. Як писав Главред, у ніч на 14 січня українські сили атакували об'єкти на території країни-агресора Росії одразу в кількох областях. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому Енгельс-2.

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Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

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