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Вдарить +14 градусів: стала відома дата різкого потепління

Альона Вороніна
20 березня 2025, 12:12
1098
Мінусова температура повітря відступатиме. Але похолодання ще завітає в Україну на один день – синоптикиня сказала, коли це буде.
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Погода в Україні - вдарить +14 градусів/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні потепліє до +14 градусів
  • У який день повернеться похолодання

Погода в Україні у п’ятницю, 21 березня, буде теплою – температура повітря підійметься до +10…+14 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що свіжа температура повітря буде лише у східних областях і в Криму.

відео дня

"21-го березня впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10…+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8…+11 градусів. Опадів не передбачається, сухо та сонячно", – розповіла Діденко.

Погода в Украине 21 марта
Погода в Україні 21 березня/ meteoprog

Погода в Києві 21 березня

У столиці України в п’ятницю також очікується комфортна погода, без опадів. Буде сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Києві на тиждень/ meteoprog

Коли в Україні буде похолодання

Діденко також розповіла, що в Україні буде похолодання у неділю, 23 березня.

"Я вчора писала про похолодання у понеділок. Уточнення. На жаль, якраз це похолодання зсунеться на один день раніше, якраз на Всесвітній день метеоролога – пройде дощ і температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4…+9 градусів", – зазначила синоптикиня.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні. До кінця тижня потепління охопить всю Україну.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів – синоптики назвали регіони. В Україні 20 березня буде суха погода без опадів.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня – стало відомо, коли вона закінчиться. Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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