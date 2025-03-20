Вдарить +14 градусів: стала відома дата різкого потепління

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні потепліє до +14 градусів
- У який день повернеться похолодання
Погода в Україні у п’ятницю, 21 березня, буде теплою – температура повітря підійметься до +10…+14 градусів.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що свіжа температура повітря буде лише у східних областях і в Криму.
"21-го березня впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10…+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8…+11 градусів. Опадів не передбачається, сухо та сонячно", – розповіла Діденко.
Погода в Києві 21 березня
У столиці України в п’ятницю також очікується комфортна погода, без опадів. Буде сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів.
Коли в Україні буде похолодання
Діденко також розповіла, що в Україні буде похолодання у неділю, 23 березня.
"Я вчора писала про похолодання у понеділок. Уточнення. На жаль, якраз це похолодання зсунеться на один день раніше, якраз на Всесвітній день метеоролога – пройде дощ і температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4…+9 градусів", – зазначила синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, синоптик розповіла, коли чекати потепління в Україні. До кінця тижня потепління охопить всю Україну.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів – синоптики назвали регіони. В Україні 20 березня буде суха погода без опадів.
Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня – стало відомо, коли вона закінчиться. Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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