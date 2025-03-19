Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: в ОП зробили заяву про участь України

У Зеленського зробили заяву щодо участі України в переговорах з США та Росією у Саудівській Аравії та вказали на важливий нюанс.

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Чи буде Україна брати участь у переговорах з РФ та США / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Подоляк:

Україна не братиме участы у переговорах між США та Росією у Саудівській Аравії

Важливо зрозуміти, як Трамп бачить результати переговорів з Путіним

Українська делегація не братиме участі в майбутніх переговорах між США та Росією, які заплановані на 23 березня в Саудівській Аравії. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує The Guardian.

Подоляк пояснив, що ці переговори мають відбутися у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою, тому Україна наразі не планує до них долучатися.

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Водночас він зазначив, що слід дочекатися результатів запланованої розмови між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Саме після неї стане зрозуміло, коли можуть відбутися подальші переговори за участю України.

"Головне - усвідомити, як Трамп бачить результати своєї бесіди з Путіним, і зробити відповідні висновки. Президент (Зеленський - ред.) хоче повністю зрозуміти її зміст від Трампа", - додав радник керівника ОП.

Згадуючи попередню зустріч Зеленського та Трампа в Білому домі, яка пройшла непросто, Подоляк наголосив: "Розмова в Овальному кабінеті була доволі емоційною і показала накопичені суперечності".

За його словами, ці розбіжності стали темою обговорення під час переговорів між США та Україною в Саудівській Аравії, що сприяло налагодженню як офіційних, так і неофіційних комунікацій.

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Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський оголосив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня.

Зеленський також висловив прагненняотримати більше деталей щодо його попередньої бесіди з російським лідером Володимиром Путіним.

Після переговорів Трампа і Путіна 18 березня, під час яких було досягнуто домовленості про 30-денне припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру, Зеленський провів власні перемовини з Трампом, деталі яких американський президент розкрив у дописі в соціальній мережі Truth Social.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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