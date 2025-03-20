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США зустрінуться з Україною та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський розкрив деталі

Руслана Заклінська
20 березня 2025, 16:53оновлено 20 березня, 18:10
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У Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі предсавників України та РФ з делегацією США, зазнчив президент.
США зустрінуться з Україною та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський розкрив деталі
Україна та РФ окремо проведуть переговори з США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Зеленського:

  • Україна та США зустрінуться 24 березня у Саудівській Аравії
  • Також у цей день США зустрінуться з представниками РФ
  • Прямий контакт України з Росією у Саудівській Аравії не планується

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії представники США зустрінуться з делегаціями України та Росії. Українські посадовці зустрінуться з американськими окремо від росіян. Про це повідомив президент України Володмир Зеленський на брифінгу.

"Дай Бог, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок у Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди", - розповів він.

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За словами Зеленського, спершу американська сторона зустрінеться з українськими представниками, а потім — з російськими. Тому у Саудівській Аравії Україна не контактуватиме з РФ.

"Я так розумію, структура така: буде зустріч України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, човникова дипломатія, Америка з Росією", - зазначив президент.

Глава держави не виключив й варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.

Переговори з США - головне

Нагадаємо, 11 березня відбулися переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Сторони домовилися про тимчасове припинення вогню на 30 днів із можливістю продовження. Також США вирішити відновити обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні.

Як повідомляв Главред, 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним. Вони домовилися про 30-денне перемир'я, яке передбачає припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Путін у розмові з Трампом заявив, що для ефективного перемир'я необхідно припинити мобілізацію в Україні та обмежити переозброєння ЗСУ.

Наступного дня, 19 березня, Трамп провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорили перші кроки для реалізації домовленостей. Зеленський підтвердив готовність України призупинити удари по об'єктах енергетики та інфраструктури Росії.

Дональд Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже успішною".

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Саудівська Аравия Володимир Зеленський Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії Зустріч у Саудівській Аравії Тридцятиденне припинення вогню
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