ЗСУ вдарили по командному пункту РФ на Бєлгородщині – що відомо

Ліквідація командного пункту суттєво знижує здатність окупантів діяти на полі бою.

https://glavred.net/war/vsu-udarili-po-komandnomu-punktu-rf-na-belgorodshchine-chto-izvestno-10648865.html Посилання скопійоване

Удар по командному пункту РФ / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

ЗСУ завдали удару по командному пункту РФ

Він розташований в районі Демидівки Бєлгородської області

Ворог використовував його для планування та ведення бойових дій у Сумській області

18 березня Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії в районі Демидівки Бєлгородської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок ураження російський командний пункт повністю знищений.

відео дня

"Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі додали, що його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України", - додали у відомстві.

Удари ЗСУ по ворогу - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза "Енгельс" у Саратовській області.

14 березня далекобійні дрони Служби безпеки атакували газокомпресорні станції РФ. Йдеться про "Давидівську" у Тамбовській області та "Новопетровську" у Саратовській.

У ніч на 11 березня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ, Головного управління розвідки МО України, у координації з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії. Зафіксовані влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу.

Читайте також:

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред