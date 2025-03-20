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У США представили важливу резолюцію про українські території

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2025, 18:50
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Ця резолюція відкидає претензії РФ на суверенну українську територію.
HIMARS, українські військові, прапор США
У США представили резолюцію про українські території / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБР імені Костянтина Пестушка, depositphotos.com/ua

Що відомо:

  • У США представили резолюцію щодо територій України
  • Резолюція заперечує визнання незаконної російської окупації

У США представили резолюцію щодо України, яка відкидає претензії РФ на суверенну українську територію. Про це заявив конгресмен Браян Фіцпатрік.

Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також про Крим. Ця резолюція гарантує, що жодна політика чи дія США не передбачатиме визнання незаконної російської операції.

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Цей документ також закріплює непохитну відданість США незалежності України, її територіальній цілісності та міжнародному праву.

"Разом із керівниками делегації Парламентської асамблеї НАТО, конгресменом Майком Тернером і конгресменом Джеррі Конноллі, я представив Резолюцію про невизнання - визначальну заяву про політику США проти незаконної війни (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна", - пояснив він.

Також США відмовляються визнавати радянську анексію країн Балтії.

"Ми ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", - наголосив конгресмен.

Перемова Зеленського і Трампа - головні новини

Як повідомляв Главред, 19 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Основними темами обговорення стали можливість припинення ударів по цивільній інфраструктурі, встановлення режиму припинення вогню і посилення оборонних можливостей України.

Зеленський погодився утриматися від ударів по енергетичних об'єктах Росії, якщо Москва також дотримуватиметься аналогічних умов. Лідери також обговорили ймовірність часткового припинення вогню.

Крім цього, Зеленський під час розмови звернувся до Трампа з проханням про надання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, для захисту цивільного населення від російських атак. Трамп висловив готовність розглянути можливість надання такої допомоги, зокрема через координацію з європейськими партнерами.

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