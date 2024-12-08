Подалі від ракет ATACMS: РФ перекинула Су-34 на авіабазу Енгельс-2

Авіабаза Енгельс-2 розташована орієнтовно за 600 км від України, нагадують аналітики.

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РФ боїться втратити літаки Су-34 / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ розмістила на авіабазі Енгельс-2 Су-34 і Су-27/30

Енгельс-2 знаходиться орієнтовно за 600 км від України

Росіяни розмістили на території авіабази Енгельс-2 літаки Су-34 і Су-27/30, повідомляє відомий OSINT-фахівець MT_Anderson.

При цьому він опублікував відповідні супутникові знімки у своєму акаунті в соцмережі X (Twitter).

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"Уперше з початку повномасштабного вторгнення я побачив значну присутність винищувачів на базі Енгельс-2", - прокоментував експерт знімки.

/ инфографика / Главред

Він пояснив, що на фото дев'ять літаків Су-34 і два літаки Су-27/30. Також на кадрах, за його словами, можна помітити бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, а також хибні цілі - макети.

/ @MT_Anderson

Подробиці перекидання бойових літаків РФ

Як уточнює Defense Express, також на знімках зафіксовано три військово-транспортні літаки, з них один Ан-12 і ще два Іл-76.

/ @MT_Anderson

"Для порівняння, у вересні цього року на авіабазі Енгельс можна було побачити меншу кількість літаків, і це були здебільшого бомбардувальники (Ту-22, Ту-95 і Ту-160) та також, імовірно, той самий Ан-12. А ще раніше в березні цього року - Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків", - ідеться в повідомленні.

/ @MT_Anderson

У публікації зазначається, що авіабаза Енгельс-2 розташована орієнтовно за 600 км від України. Аналітики вважають, що РФ саме сюди вирішила частково заховати свої фронтові бомбардувальники після того, як Україні дозволили далекобійні удари західною зброєю вглиб РФ, зокрема ракетами ATACMS.

Раніше про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем повідомляли російські ЗМІ. Вартість такого судна становить близько $50 млн. Новина про знищення літака розлетілася українськими телеграм-каналами з посиланням на російський канал Fighterbomber.

Нагадаємо, раніше з'явилася новина про збиття Силами оборони України російського штурмовика Су-25 у небі над Костянтинівкою Донецької області.

Однак через деякий час виявилося, що це РФ збила власний дрон "Охотник". Зазначається, що це збиття може бути одним із найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гіршим.

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