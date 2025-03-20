В ЄС прийняли остаточне рішення щодо заморожених активів Росії і назвали нюанс

Країни ЄС не будуть арештовувати заморожені російські активи так, як таке рішення буде порушувати законодавство країн Євросоюзу, йдеться у рішенні.

https://glavred.net/world/v-es-prinyali-okonchatelnoe-reshenie-po-zamorozhennym-aktivam-rossii-i-nazvali-nyuans-10648946.html Посилання скопійоване

Євросоюз відмовився від конфіскації заморожених активів РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В ЄС припинили обговорення питання конфіскації заморожених російських активів

Активи РФ будуть "знерухомленими" до закінчення війни проти України

Європейський Союз не конфісковуватиме заморожені російські активи, вони залишатимуться заблокованими, доки Росія не припинить війну проти України. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської ради за підсумками саміту ЄС 20 березня.

"Згідно з законодавством ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною", — пояснюється у тексті. відео дня

Водночас зазначається, що ЄС готовий посилювати тиск на Росію, зокрема через нові санкції та жорсткіший контроль за їхнім дотриманням, щоб послабити її здатність продовжувати агресію.

Також у документі наголошується, що Європейський Союз і його держави-члени сприятимуть мирному процесу та підтримуватимуть встановлення справедливого і довготривалого миру в Україні, що відповідає інтересам як України, так і всієї Європи.

Кілька країн ЄС висловилися проти конфіскації понад 200 мільярдів євро російських суверенних активів, повідомляє DW. Як зазначає видання, Європейський Союз припинив обговорення цього питання.

Доля заморожених російських активів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп демонструє впевненість у своїх переговірних можливостях щодо завершення війни в Україні. Водночас ЄС має свій вагомий інструмент впливу – заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, які можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також саму президентку Єврокомісії.

Інші новини:

Що відомо про Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред