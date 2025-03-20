Росія може припинити удари по Україні: військовий назвав умову

Російські атаки по Україні можуть припинитись у разі, якщо авіація союзників буде одразу збивати випущені по Україні ракети, зазначив Тимочко.

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Військовий назвав дієвий інструмент / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Про що сказав Тимочко:

Росія може припинити повітряні удари по Україні

Залучення авіації союзників могло б вплинути на рішення Путіна

Росія може припинити атаки на Україну, якщо союзники забезпечать повне закриття неба. У такому разі ракети та безпілотники не досягатимуть цілі, оскільки будуть збиті, що зведе їхню ефективність до нуля. Крім того, високовартісні засоби повітряного нападу стануть економічно невиправданими, якщо їх одразу знищуватимуть. Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначив, що якби союзники активно залучили свою авіацію та системи ППО, надавали масовану підтримку та збивали російські ракети, це могло б змусити Путіна відмовитися від таких атак.

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Військовий підкреслив, що вартість ракети "Калібр" сягає 10 мільйонів доларів, а Х-55 коштує 1,5–2 мільйони доларів. Якщо ці ракети не досягають цілей, їх використання втрачає сенс, а також демонструє слабкість російської армії.

"Водночас ми могли б наносити контрудари по російських пускових установках", – наголосив він.

Єдиним реальним обмеженням для Росії, за словами Тимочка, може стати повне закриття неба союзниками, що змусить агресора припинити атаки.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 19 березня російські окупанти атакували Кропивницький ударними безпілотниками "Шахед", спричинивши потужні вибухи у житлових районах Новомиколаївка та Балашівка. Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, у місті спалахнули пожежі.

Ця атака стала наймасованішою для Кропивницького – поранення отримали вісім людей, зокрема дитина. За даними ДСНС, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки зазнали руйнувань: вибито вікна, зруйновано балкони та пошкоджено конструкції.

Того ж дня країна-агресорка Росія знову вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини, ймовірно, балістичною ракетою. За попередньою інформацією, четверо залізничників зазнали поранень, повідомили в Укрзалізниці.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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