Відключення світла 18 листопада триватимуть за погодинними графіками: для споживачів передбачено від 1 до 3 черг.

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В Укренерго попередили про відключення світла завтра, 18 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

18 листопада відключення діятимуть цілодобово

Світла може не бути від 4 до 12 годин

18 листопада в частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Залежно від кількості черг споживачі можуть залишатися без світла від 4 до 12 годин на добу. Про це повідомили в Укренерго.

Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів. Для підприємств застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів - погодинні графіки від 1 до 3 черг.

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Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему.

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.

Актуальні графіки відключень Укренерго рекомендує перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Яким містам загрожують найдовші відключення

Невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб у разі російського удару по місцевій підстанції. У Києві за такого сценарію можливі графіки відключень 12 годин зі світлом і 12 годин без нього. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна.

За прогнозом експерта, ситуація за межами столиці суттєво відрізнятиметься залежно від стану місцевої енергетичної інфраструктури. В окремих населених пунктах обмежень може взагалі не бути, тоді як інші можуть надовго втратити електропостачання.

"Десь може бути взагалі без обмежень, десь через атаку може бути три дні без електрики", - наголосив Харченко.

Особливо вразливими є невеликі населені пункти, які залежать від одного об'єкта енергетичної інфраструктури. Якщо він зазнає пошкоджень, альтернативних шляхів подачі електроенергії може не залишитися.

У такому випадку звичайного ремонту буде недостатньо. Пошкоджені елементи доведеться повністю замінювати: спочатку доставити альтернативне обладнання, а потім встановити його. Саме ці роботи можуть розтягнути відновлення електропостачання на кілька днів.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в НЕК "Укренерго" заявили про нові масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого значна кількість споживачів залишилася без електропостачання одразу у дев'яти регіонах країни. Знеструмлення зафіксовано у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях, де наразі тривають відновлювальні роботи, а в окремих регіонах застосовуються аварійні відключення та графіки обмеження потужності.

Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко уточнив наслідки нічної ворожої атаки на Буковину, під час якої Росія застосувала два ударні безпілотники. За даними місцевої влади, один із дронів пошкодив енергетичну підстанцію, внаслідок чого частина Чернівців залишилася без електрики. Обійшлося без постраждалих серед мирного населення, проте у місті тимчасово призупинили рух електротранспорту, замінивши тролейбуси на додаткові автобусні маршрути.

Раніше експерт з енергетичної безпеки Руслан Олійник заявив, що бетонні захисні укриття для трансформаторів у Київській області цілком реально звести до Нового року за умови оперативного вирішення фінансових питань. Він наголосив, що у разі своєчасного дофінансування будівельники встигнуть обладнати захист приблизно для 80% ключових підстанцій регіону, оцінивши загальну вартість цих фортифікаційних робіт на Київщині у близько 2,4 мільярда гривень.

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