Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2025, 17:21
109
Президент України заявив, що Київ погоджується на часткове припинення вогню. Мова йде про удари по енергетичній інфраструктурі.
Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці
Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що каже Зеленський:

  • Україна спершу пропонувала часткове припинення вогню
  • Україна хоче звершення війни
  • Київ підготує перелік об'єктів енергетичної інфраструктури та цивільної

Україна хоче припинити вогонь та закінчити війну. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу розповів подробиці переговорів з Америкою та припинення ударів по енергетиці.

Він стверджує, що спершу команда України пропонувала розпочати з припинення вогню у небі та на морі.

відео дня

"Ми запропонували з самого початку припинення вогню в небі й на морі, тому що це не так складно контролювати. Як перший крок, тому що не вірили, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню, тому що, на нашу думку, вони хочуть продовжувати нас знищувати, хочуть продовжувати війну, якщо коротко говорити. Але американська сторона наносила: "Ні вони хочуть закінчити війну", - сказав Зеленський.

Однак після переговорів з росіянами американцям довелося робити крок назад. Мова пішла про часткове припинення вогню.

"Сьогодні із того, про що ми говорили з Президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру. Я підняв це питання з Президентом Трампом і сказав: "Тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоби було різне розуміння того, про що сторони домовляться", - сказав Зеленський.

Телефонна розмова Зеленського і Трампа - головне

Як повідомляв Главред, 19 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Основними темами обговорення стали можливість припинення ударів по цивільній інфраструктурі, встановлення режиму припинення вогню та посилення оборонних можливостей України.

Зеленський погодився утриматися від ударів по енергетичних об'єктах Росії, якщо Москва також дотримуватиметься аналогічних умов. Лідери також обговорили ймовірність часткового припинення вогню.

Крім цього, Зеленський під час розмови звернувся до Трампа з проханням про надання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, для захисту цивільного населення від російських атак. Трамп висловив готовність розглянути можливість надання такої допомоги, зокрема через координацію з європейськими партнерами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В ЄС прийняли остаточне рішення щодо заморожених активів Росії і назвали нюанс

В ЄС прийняли остаточне рішення щодо заморожених активів Росії і назвали нюанс

18:11Світ
Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці

Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці

17:21Політика
США зустрінуться з Україною та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський розкрив деталі

США зустрінуться з Україною та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський розкрив деталі

16:53Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Найкраще ще попереду": Потап показався разом із дівчиною у США

"Найкраще ще попереду": Потап показався разом із дівчиною у США

Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться

Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться

20 березня день весняного рівнодення: що можна і не можна робити

20 березня день весняного рівнодення: що можна і не можна робити

Карта Deep State онлайн за 20 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Вирішити питання ЗАЕС в інтересах США, але є важливий нюанс - Горбач

Вирішити питання ЗАЕС в інтересах США, але є важливий нюанс - Горбач

Останні новини

18:11

В ЄС прийняли остаточне рішення щодо заморожених активів Росії і назвали нюанс

18:09

Всього один секрет і рахунки за світло стануть в рази меншими: що треба зробити

17:40

Астрологи назвали ТОП-3 знаки зодіаку, які завжди в центрі уваги

17:33

Сусіди будуть заздрити вашій клумбі: коли та як сіяти чорнобривці у 2025 році

17:21

Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці

Трамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - ГорбачТрамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - Горбач
17:13

Пенсію можуть урізати до 50%: хто ризикує втратити половину виплат

16:53

США зустрінуться з Україною та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський розкрив деталі

16:48

Путін видав ультиматум українцям в РФ та на окупованих територіях: що їм загрожує

16:39

Трамп помилився щодо війни в Україні та припустився стратегічної помилки – експерт

Реклама
16:29

Знають одиниці: навіщо всередині залізничних колій встановлюють додаткові рейки

16:11

"Моя найсильніша терапія": Салем зізнався, чи залишиться військовим після війни

16:11

Росія може припинити удари по Україні: військовий назвав умову

15:57

Як зі звичайної сковорідки зробити антипригарну за 5 хвилин: спосіб шеф-кухаря

15:42

Привітання з днем народження подрузі - прикольні картинки та найкращі побажання

15:36

В Україні впаде ціна на яйця: коли чекати різкого зниження

15:14

Буханець на вагу золота: важливий продукт б'є рекорд по зростанню цін в 20%

15:14

Не повірите своїм очам: навіщо садівники посипають траву кавовою гущею

15:12

Справа "Мерседеса": українська акторка жорстко відповіла дружині Віктора Павліка

15:07

Ударами по НПЗ Служба Безпеки посилила переговорні позиції України - експерт

14:58

"Полював" на секретні технології: СБУ затримала шпигуна РФ з Придністров'я

Реклама
14:47

Що не так на картинці: лише "детективи" знайдуть помилку за 5 секунд

14:42

ЗСУ вдарили по командному пункту РФ на Бєлгородщині – що відомо

14:25

"Я хочу трансформації БЕБ і партнерства з бізнесом": ветеран Ігор Шепетін про своє рішення балотуватися

14:14

Оточення ЗСУ в Курській області: в ЦРУ зробили неочікувану оцінку

14:13

Ремонт влетить в копієчку: чому не можна вимикати двигун одразу після поїздки

14:02

4 знаки зодіаку, яким найскладніше висловлювати емоції

13:49

Супутники США "на мушці": Washington Times пише, що Китай готується до війни

13:45

Ціни неймовірно злетять: до Великодня подорожчають 3 популярні продукти

13:37

Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

13:31

Переломи ніг, рук і хребта: українську модель знайшли в лікарні в ОАЕ

13:17

Макрон ввійшов у конфронтацію з Трампом: Bloomberg розкрив битву за Україну

13:13

На Енгельсі – пожежа, детонують боєприпаси: Генштаб розкрив деталі атакиВідео

13:00

Помідори будуть смачнішими, якщо посадити поруч одну рослину: експерти дали пораду

12:53

Судді ВАКС працюють на обвинувачення і виправляють помилки НАБУ і САП - доктор юридичних наук

12:51

Історичний максимум: українцям сказали, коли чекати на "стрибок" курсу долара

12:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 березня (оновлюється)

12:33

Олександр Пономарьов показав, який вигляд має його донька від Олени Мозгової

12:23

Пропагандистка Симоньян повідомила про найстрашнішеВідео

12:16

Гороскоп на завтра 21 березня: Левам - неймовірний прибуток, Козерогам - подорож

12:12

Вдарить +14 градусів: стала відома дата різкого потепління

Реклама
12:04

З мотузками та човнами: росіяни вигадали нову тактику для просувань

11:53

Найбільший удар по Енгельсу за всю історію: атаковано склади цінних ракет

11:27

"Невідновлюваний ресурс": якої шкоди окупантам завдав удар по аеродрому Енгельс

11:17

Китайський гороскоп на завтра 21 березня: Драконам - образи, Коням - гнів

11:16

Ворог прагне оточити ЗСУ: у ДПСУ розповіли, де окупанти рвонули в наступ

11:11

Трамп може домовитись з Путіним, а Україну поставлять перед фактом - ГорбачВідео

10:50

"РФ є дуже цінною землею": Трамп зробив гучну заяву про співпрацю з Росією

10:41

"Субстанція": росіяни висміяли натягнуте назад обличчя Бабкіної

10:33

Фаворитка Кіркорова вирішила закатати вечірку в день похорону Бедроса Кіркорова

10:26

Путін хоче завдати максимальної шкоди Україні та врятувати свою інфраструктуру - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти