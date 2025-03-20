Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці

Президент України заявив, що Київ погоджується на часткове припинення вогню. Мова йде про удари по енергетичній інфраструктурі.

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Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що каже Зеленський:

Україна спершу пропонувала часткове припинення вогню

Україна хоче звершення війни

Київ підготує перелік об'єктів енергетичної інфраструктури та цивільної

Україна хоче припинити вогонь та закінчити війну. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу розповів подробиці переговорів з Америкою та припинення ударів по енергетиці.

Він стверджує, що спершу команда України пропонувала розпочати з припинення вогню у небі та на морі.

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"Ми запропонували з самого початку припинення вогню в небі й на морі, тому що це не так складно контролювати. Як перший крок, тому що не вірили, що росіяни підуть на будь-яке припинення вогню, тому що, на нашу думку, вони хочуть продовжувати нас знищувати, хочуть продовжувати війну, якщо коротко говорити. Але американська сторона наносила: "Ні вони хочуть закінчити війну", - сказав Зеленський.

Однак після переговорів з росіянами американцям довелося робити крок назад. Мова пішла про часткове припинення вогню.

"Сьогодні із того, про що ми говорили з Президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру. Я підняв це питання з Президентом Трампом і сказав: "Тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоби було різне розуміння того, про що сторони домовляться", - сказав Зеленський.

Телефонна розмова Зеленського і Трампа - головне

Як повідомляв Главред, 19 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Основними темами обговорення стали можливість припинення ударів по цивільній інфраструктурі, встановлення режиму припинення вогню та посилення оборонних можливостей України.

Зеленський погодився утриматися від ударів по енергетичних об'єктах Росії, якщо Москва також дотримуватиметься аналогічних умов. Лідери також обговорили ймовірність часткового припинення вогню.

Крім цього, Зеленський під час розмови звернувся до Трампа з проханням про надання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, для захисту цивільного населення від російських атак. Трамп висловив готовність розглянути можливість надання такої допомоги, зокрема через координацію з європейськими партнерами.

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