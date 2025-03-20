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Наймасовіша атака дронів на Кропивницький: 8 поранених, серед них - дитина

Анна Ярославська
20 березня 2025, 06:38
743
Пошкоджено житлові будинки в кількох районах: вибито вікна, зруйновано балкони, зазнали пошкоджень конструкції.
РФ атакувала дронами Кропивницький
РФ атакувала дронами Кропивницький / Колаж:Главред, фото: ДержНС

Коротко:

  • РФ атакувала дронами Кропивницький
  • Постраждали 8 осіб, є руйнування

Увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, унаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки в кількох районах: вибито вікна, зруйновано балкони, зазнали пошкоджень конструкції.

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За попередньою інформацією постраждали 8 осіб, серед яких - дитина.

"На місці працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. Розгорнуто Пункт незламності", - ідеться в повідомленні.

  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA
  • Атака дронів на Кропивницький
    Атака дронів на Кропивницький Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/kirovogradskaODA

Атака дронів на Кропивницький - що відомо

Як писав Главред, увечері 19 березня потужні вибухи прогриміли в Кропивницькому.

Під масованим ударом опинилися житлові мікрорайони міста - Новомиколаївка та Балашівка. У місті почалися пожежі.

Унаслідок атаки на Кіровоградщину було пошкоджено інфраструктуру, повідомляє Укрзалізниця. Наразі невідомо, наскільки значними є пошкодження та скільки часу займе відновлення.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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