Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться

Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.

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Магнітна буря в Україні / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Якою буде магнітна буря 20 березня

Коли закінчиться магнітна буря

Коли відбудеться пік наступної магнітної бурі

В Україні знову висока геомагнітна активність. 20 березня фіксується магнітна буря червоного рівня - з К-індексом 5. Про це повідомляє meteoagent.

Від 8 березня магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня. Однак, очікується, що протягом наступних кількох днів рівень сонячної активності суттєво зменшиться.

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Зокрема, 21 та 22 березня потужність магнітної бурі впаде до 4 балів, а з 23 по 26 березня – буря триматиметься на рівні 2-3 балів. Посилення магнітної бурі, ймовірно, відбудеться 27 березня та досягне позначки 5 балів.

Варто додати, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря / фото: meteoagent

Водночас, за даними meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X. Також повідомляється, що зараз на Сонці помічено 47 сонячних плям.

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск. Метеозалежні люди, вагітні, літні та ті, хто має хронічні захворювання, можуть відчувати погіршення самопочуття. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудота, біль у суглобах, втома та безсоння.

Магнітна буря / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Як писав Главред, при погіршенні самопочуття під час підвищеної сонячної активності рекомендується дотримуватися правил здорового способу життя, а саме:

обмежити вживання жирної, гострої їжі;

надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

частіше перебувати на свіжому повітрі;

регулярно провітрювати кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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