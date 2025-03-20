У центрі Рівного стався теракт: вибухівка спрацювала в авто, є постраждалі

Теракт стався поблизу одного з торговельно-розважальних центрів міста.

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Теракт у Рівному / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

В центрі Рівного стався вибух

Саморобний вибуховий пристрій спрацював всередині автомобіля

Інцидент кваліфіковано як терористичний акт

У четвер, 20 березня, у Рівному вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Інцидент трапився поблизу одного з торговельно-розважальних центрів міста. Про це повідомила Національна поліція України.

"Подію кваліфіковано як теракт", - повідомила поліція Рівенщини. відео дня

За попередньою інформацією, вибух стався близько 13:40 на вулиці Київській. Вибухівка спрацювала всередині автомобіля, який перевозив небезпечний пристрій.

Унаслідок вибуху постраждали двоє осіб — водій та пасажир транспортного засобу. Їх оперативно госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Стан постраждалих наразі невідомий.

"Тривають комплексні заходи з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього", - повідомили поліцейські.

На місці події працювали вибухотехніки, які ретельно обстежили територію на предмет можливих додаткових загроз. Також до розслідування залучено слідчо-оперативну групу поліції, яка спільно з представниками Служби безпеки України проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин події.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Викриття агентів РФ - останні новини

Нагадаємо, 20 березня СБУ затримала агента ГРУ, який прибув з Придністров'я під виглядом підприємця. Його метою було викрадення секретних розробок України у сфері безпілотних систем.

Також Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу РФ, яка планувала здійснити вибух біля будівлі одного з підрозділів Сил оборони України. У результаті операції затримано чотирьох учасників групи.

Як повідомляв Главред, СБУ разом із Нацполіцією запобігли теракту в Києві, який готувала російська воєнна розвідка. Затримано двох агентів, які планували виготовити вибухівку та підірвати її у багатолюдному місці столиці.

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Що відомо про Національну поліцію України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпеченує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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