Росія організувала в Івано-Франківську теракт: в СБУ розкрили деталі

Українським правоохоронцям спільно з СБУ вдалося встановити обставини теракту по "гарячих слідах".

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Росіяни підірвали власних агентів / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що повідомили в СБУ:

11 березня вибухи в Івано-Франківську пролунали через теракт росіян

РФ підірвала завербованих місцевих жителів

Одному з фігурантів справи підготували повідомлення про підозру

11 березня країна-агресорка Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Разом із нацполіцією вона встановила, що російська спецслужба підірвала своїх агентів у районі залізничного вокзалу міста, у яких був саморобний вибуховий пристрій.

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"Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

Підлітки в обмін на обіцянку грошової винагороди з рук окупантів за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси на орендованій квартирі поблизу місця теракту.

"Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок", - зауважили в СБУ.

Коли ворожі спецслужби дали вказівку, агенти привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність та попрямували до місця, де мали розмістити один із СВП. Однак дійти до місця призначення їм не вдалося - росіяни підірвали підлітків та другу вибухівку, що залишилась в орендованій квартирі.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео з деталями викриття ворожих агентів в Івано-Франківську:

Окрім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Тепер 15-річному фігуранту справи підготували повідомлення про підозру і йому загрожує довічне ув'язнення за пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, та незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб.

"Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту", - додали у відомстві.

Вибухи у Івано-Франківську 11 березня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вибух прогримів в Івано-Франківську у вівторок, 11 березня, унаслідок чого є загиблий і постраждалі.

Згодом стало відомо, що сталося два вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали три людини. На місці працювали поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби.

Про теракт правоохоронці повідомили лише 12 березня. В СБУ попередили, що інцидент в Івано-Франківську є прикладом того, що спецслужби РФ почали використовувати нову тактику.

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