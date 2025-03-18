Путін частково погодився на 30-денне припинення вогню і дав команду військам РФ

Глава Кремля Володимир Путін погодився з однією з ініціатив України та США.

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Путін після розмови з Трампом дав команду окупантам тимчасово припинити вогонь по українській енергетиці / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне з перемовин Трампа і Путіна:

Путін частково погодився на тимчасове припинення вогню

Путін дав команду військам РФ припинити вогонь по українській енергетиці

Країна-агресор Росія згодна тимчасово припинити вогонь по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Володимир Путін уже дав російським військам відповідну команду. Про це заявили у Кремлі.

Як повідомляє РБК, під час бесіди Трамп запропонував Путіну відмовитися від ударів по українській енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

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Путін погодився.

"Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Володимир Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду", - підкреслюється в заяві, яку було опубліковано Кремлем.

Припинення вогню в Україні - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, у вівторок, 18 березня, відбулися телефонні переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. Розмова тривала понад 2 години. Ключова тема бесіди - завершення війни РФ проти України. Кремль висунув умову мирного закінчення війни: відмова Заходу від військової допомоги Києву і припинення передачі розвідувальних даних.

У Кремлі заявили, що Путін частково погодився на 30-денне припинення вогню. Зокрема, кремлівський керівник дав команду військам припинити удари по енергетиці України.

Україна не піде на визнання окупованих територій "російськими", нейтральний статус і скорочення Збройних сил, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він підкреслив, що у Києва є свої червоні лінії.

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