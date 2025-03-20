На Енгельсі – пожежа, детонують боєприпаси: Генштаб розкрив деталі атаки

На території аеродрому спалахнула масштабна пожежа, зафіксовано вибухи та детонацію боєприпасів.

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Генштаб підтвердив удар по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Головне із заяви Генштабу:

ССО та СБУ атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ

В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів

Аеродром "Енгельс" використовується для завдання ракетних ударів по території України

У ніч на 20 березня підрозділи Сил спеціальних операцій та СБУ здійснили атаку на аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ. На території аеродрому виникла масштабна пожежа, лунали вибухи та зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію Російської Федерації проти України", - йдеться у повідомленні. відео дня

Як зазначили у Генштабі, аеродром "Енгельс" є одним із ключових об'єктів російської авіації, який активно використовується для завдання ракетних ударів по території України. Саме звідси злітають стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, що здійснюють терористичні атаки проти населення України.

"Дякуємо нашим воїнам за влучність!" - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться відео із наслідками удару по аеродрому:

Удар по аеродрому "Енгельс" / Фото: скріншот

Атака по аеродрому "Енгельс-2"

Нагадаємо, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ пролунали вибухи, а біля аеродрому "Енгельс" піднявся стовп диму. Росавіація тимчасово призупинила роботу аеропортів Саратова і Самари. Міноборони РФ заявило про збиття 132 дронів над різними регіонами країни.

Аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області РФ, де вночі сталася масштабна пожежа через атаку дронів, є ключовим об'єктом для зберігання більшості стратегічних ракет, якими Росія обстрілює Україну, зазначив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. На аеродромі зберігаються ракети класу Х-101 і Х-555, а також розташовані склади з озброєнням і паливом для стратегічної авіації.

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 березня було завдано удару по кількох важливих об'єктах у Росії, зокрема нафтобазі та аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. Постраждали склади з боєприпасами, включно з ракетами Х-101, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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