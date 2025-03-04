У ЄС узгоджують питання конфіскації €200 млрд російських активів - FT

Дедалі більше країн готові використовувати конфіскацію активів як інструмент тиску на Росію.

https://glavred.net/world/v-es-soglasovyvayut-vopros-konfiskacii-200-mlrd-rossiyskih-aktivov-ft-10644365.html Посилання скопійоване

У ЄС погоджують конфіскацію €200 млрд активів РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Головні тези:

Франція, Німеччина та Британія обговорюють шляхи використання російських активів

Прихильники конфіскації активів отримали додаткові аргументи після погроз адміністрації Трампа

Країни Європи підтримують зусилля з конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро і розробляють плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Як пише Financial Times із посиланням на джерела, Франція та Німеччина, які тривалий час виступали проти повної конфіскації активів, що перебувають у ЄС, обговорюють із Великою Британією та іншими країнами шляхи їхнього використання.

відео дня

За словами трьох осіб, поінформованих про перебіг переговорів, французькі чиновники обговорювали пропозицію європейських країн конфіскувати ці активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні. Йдеться про зусилля в рамках гарантій безпеки для Києва в разі укладення угоди про припинення вогню.

Прихильники конфіскації активів отримали додаткові аргументи після погроз адміністрації Трампа скоротити військову підтримку Україні.

"Дедалі більше країн готові використовувати конфіскацію активів як інструмент тиску на Росію", - сказав один зі співрозмовників FT.

Що відомо про заморожені активи РФ

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році союзники з G7 заморозили близько 300 млрд євро активів Центрального банку Росії, переважна більшість з яких (близько 190 млрд євро) перебуває в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, а менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від цих активів використовується для виплати країнами Великої сімки кредитів, наданих Україні на суму $50 млрд, але базових активів це не стосується.

Україна, Польща та країни Балтії вже давно наполягають на конфіскації цих активів, але ключові європейські столиці, включно з Берліном, Парижем і Брюсселем, раніше відмовлялися від цього через побоювання, що конфіскація створить прецедент у міжнародному праві.

Європейський центральний банк також стурбований тим, що статус євро як безпечної валюти для валютних резервів буде поставлено під загрозу, оскільки більшість активів номіновано в євро.

Як писав Главред, низка країн Євросоюзу та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів країни-агресора Росії.

Видання Reuters писало про те, що Росія готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина коштів була спрямована на території, які вона контролює.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред