Масований удар по Україні та заяви Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 24 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 24 квітня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, ДСНС України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей

У ніч на 24 квітня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Києву.

За попередніми даними, загинули 9 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей, повідомила вранці в четвер пресслужба ДСНС.

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У Харкові - 19 "прильотів", місто двічі за ніч було під ударом РФ: що відомо

У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія двічі атакувала Харків ракетами. Також окупанти застосували дрони. У місті прогриміли вибухи.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, унаслідок одного з ударів, який припав на Новобаварський район, вибито вікна в прилеглих багатоповерхівках.

Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФ

Унаслідок масованого удару РФ по Україні виникло близько 40 осередків загоряння в 9 регіонах країни, які ліквідували рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ і область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя, написав він у Telegram.

Після атаки РФ на Київщині вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто

Унаслідок ворожої комбінованої атаки по Київській області в ніч на 24 квітня двоє людей постраждали. Також пошкоджено кілька житлових п'ятиповерхівок, магазини, склади, зупинку громадського транспорту та автомобілі. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Микола Калашник.

За його словами, у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Усю необхідну допомогу надано на місці.

"Дверей уже немає, і дитини переді мною немає": кияни розповіли про страшну ніч 24 квітня

У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по столиці України. Унаслідок атаки в Києві є жертви, десятки людей постраждали. Жителі міста розповіли про те, як пережили цю страшну ніч.

За словами киян, тривоги вони не чули, а прокинулися вже від першого вибуху.

"Я думав, із ним буде легше домовитися": Трамп розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп завив, що Кремль нібито готовий укласти угоду про припинення війни. За його словами, головна проблема - домовитися з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому стверджує, що Москва готова до переговорів, але для досягнення миру потрібно знайти спільну мову із Зеленським, що нібито надзвичайно важко.

"На мою думку, Росія готова. Багато хто говорив, що Росія готова піти на все. Тепер нам потрібно дійти згоди із Зеленським. Я думав, із ним буде легше домовитися, але це виявилося складніше", - сказав Трамп під час підписання указів в Овальному кабінеті.

РФ била сотнями дронів і ракет: Зеленський про наслідки масованого удару

РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала приблизно 150 ударних безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський.

"На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей момент понад 80 осіб поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він у Telegram.

Вісім жертв, понад 70 поранених: у МВС повідомили свіжі дані про удар РФ по Києву

Унаслідок масованого удару РФ по Києву загинуло вісім осіб. Під завалами з високою ймовірністю ще перебувають люди. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, окупанти вдарили по густонаселеному району столиці - Святошинському.

"Сьогодні в цей житловий район був приліт ракети. На даний момент експерти вилучили залишки цієї ракети, віддали відповідним службам, які пройдуть відповідну експертизу і дадуть кінцевий результат, що за ракета була, яка бойова маса", - розповів Клименко.

Банки змінили відсотки за депозитами: скільки українці тепер можуть заробити

У квітні 2025 року в українських банках трішки підвищилися ставки за депозитами у гривні. Загалом ставки зросли на 1-1,5 відсоткового пункту.

Найвигіднішими залишаються вклади терміном на 6-9 місяців – в середньому, поклавши кошти на такий термін, можна отримати відсоткову ставку 13,5-14,5% річних. Тобто якщо покласти на такий депозит суму 10 тис. грн на пів року, то після сплати всіх податків вкладник чистими отримає на руки 560 грн, пише OBOZ.UA.

Вдарять заморозки: Україну накриває небезпечна погода

Погода в Україні у п’ятницю, 25 квітня, буде дуже теплою, і навіть спекотною. Проте уже в суботу, 26 квітня, почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну – очікується вдень +10…+17 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Також вона попередила про ймовірність заморозків на ґрунті.

ЗСУ знищили одним ударом: в РФ здетонували готові для атак на Україну Шахеди

23 квітня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території країни-агресорки Росії.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE розповів про нові деталі ураження ворожих дронів. За його словами, ЗСУ вдалося "підловити" вдалий момент і вдарити по заводу так, що всередині здетонували готові Шахеди.

F-16 і Mirage ЗСУ збили десятки ракет РФ: нові деталі удару ворога по Україні

Під час відбиття масованого удару РФ Збройні сили України використовували передані раніше союзниками винищувачі F-16 і Mirage, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це пілоти F-16, Mirage, вони непогані дали сьогодні результати. Кілька десятків повітряних цілей збито саме нашими українськими льотчиками. Ми хочемо вкотре наголосити в Повітряних силах, що ефективність західних літаків доволі висока на сьогодні", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Загинули рідні брат і сестра: Зеленський розповів про наслідки удару РФ

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою розповів про наслідки масованого удару країни-агресорки Росії по Україні.

Зеленський наголосив, що вранці наша країна пройшла через нову дуже масштабну російську атаку. Більш ніж 200 повітряних цілей летіли на Україну - це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони.

Взвод із КНДР "покришили" в ближньому бою: спецзагін ЗСУ влаштував засідку на Курщині

У Курській області воїни 6-го полку Рейнджер Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї.

У результаті було знищено 25 північнокорейців, які воювали на боці РФ, повідомляють у Telegram-каналі ССО.

Тепер він по кишені усім: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

Ціна на тепличні огірки в Україні продовжує суттєво падати. Ця тенденція уже продовжується не один день.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту EastFruit, головними чинниками, які спричинили падіння ціни на цей овоч, є збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах і невисокий попит на овочі.

"Документ вже у Трампа": Зеленський заявив про долю окупованих територій

24 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Ця зустріч відбулася на тлі масованого ракетного удару по Києву, який внаслідок якого вже відомо про велику кількість поранених, є загиблі.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

"Володимире, давайте укладемо мир": Трамп різко відреагував на удари по Києву

Росія безжально атакувала Київ крилатими ракетами, балістичними ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Американський президент Дональд Трамп відреагував на цю атаку.

Він заявив, що незадоволений цими ударами і закликав сторони укласти мирний договір.

Ціна на долар зростатиме, але повільно: МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року.

Згідно з прогнозом, долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році. Про це повідомляється у World Economic Outlook (квітень 2025 року).

Кількість жертв удару по Києву різко зросла - під завалами досі можуть бути люди

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару зросла до 10 людей. Крім того, відомо про 90 поранених внаслідок терористичної атаки РФ. Про це йдеться у повідомленні ДСНС та МВС.

За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаря

Російські окупанти безжально вдарили ракетами та дронами по Києву. Під ударом були житлові будинки, в яких тихо спали мирні люди. Ця ніч стала останньою для двох діток київського лікаря Ярослава Козлова. Про це розповідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

В одну секунду Ярослав втратив сина та доньку. Микита народився 2003 року, а Софійка - 2005 року.

Трампу передали новий документ щодо війни в Україні - ЗМІ розкрили його суть

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Лондоні 23 квітня було підготовлено документ, який стосується територій України. Президент зазначив, що даний документ було розроблено у відповідь на озвучену Трампом пропозицію визнати окупований Крим частиною Росії і він вже знаходиться "на столі" у президента США. РБК-Україна з посиланням на анонімні джерела, знайомі з ходом переговорів розкрили суть цього документа.

В Росії згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ за 50 мільйонів доларів - ГУР

На військовому аеродромі в Ростові-на-Дону знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Чергова акція спротиву злочинному путінському режиму на Росії ― на території аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35"", - йдеться у повідомленні.

"Мирний план" Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему

Американський президент Дональд Трамп намагається просунути свій так званий мирний план, проте ані Україна, ані Росія, ані європейські країни не зацікавлені в реалізації такого механізму.

У матеріалі The Economist йдеться про те, що пропозиції Трампа передбачають "винагороду" для Росії у вигляді формального визнання анексії Криму, припинення санкцій та обіцянку невступу України до НАТО.

У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg

Сполучені Штати Америки мають намір висунути агресору Росії низку вимог, спрямованих на поступки Україні для завершення війни. Йдеться про право Києва на власну армію, повернення Запорізької АЕС під український контроль і виведення військ окупантів з Харківської області.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела у Вашингтоні, Штати вимагатимуть від РФ визнати право України на власну армію і оборонну промисловість. Пункт має бути зафіксовано в рамках мирної угоди, спрямованої на завершення війни.

Трамп заговорив про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ - що відомо

Дональд Трамп заявив, що вірить у можливість мирної угоди між Україною та Росією та переконаний, що Путін дослухається до його позиції щодо припинення ударів. Крім того, президент США зазначив, що у нього є власний дедлайн для досягнення мирної угоди між Україною та РФ. Про це він заявив під час зустрічі із премʼєр-міністром Норвегії у Білому домі 24 квітня, передає Сlash Report.

У Третій штурмовій зробили заяву щодо заморожування війни і розкрили плани Путіна

Мета Росії - отримати максимально вигідні для себе результати перемовин, після чого заморозити війну на потрібний для Москви час, посилити окупаційну армію, і знову напасти на Україну. Треба розуміти, що Кремль не збирається зупинятися. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що так зване великоднє перемир'я і нічні обстріли України 24 квітня - частина одного і того ж плану росіян.

Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів із США не перекладати відповідальність за війну на Україну, наголосивши, що саме Росія є агресором. Про це Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Росія вдарила по Києву ракетами із КНДР: Зеленський назвав нові деталі обстрілу

Після чергового масованого ракетного удару по Києву, що забрав життя мирних жителів, Україна закликає світ до рішучого тиску на Росію та її союзників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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