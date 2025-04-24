Вибухи гриміли у 8 областях України: подробиці масованого удару РФ

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- Виникло близько 40 осередків займання в 9 регіонах країни
- Під масованим ударом Росії були Київ і 8 областей
- Найбільше постраждав Київ: рятувальники працюють на 13 локаціях
Унаслідок масованого удару РФ по Україні виникло близько 40 осередків загоряння в 9 регіонах країни, які ліквідували рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Під масованим комбінованим ударом Росії були Київ і область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя, написав він у Telegram.
За даними глави МВС, найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали в столиці на 13 локаціях.
"Трагічні наслідки у Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", - зазначив очільник МВС.
Подробиці ліквідації наслідків удару РФ
Він уточнив, що поліцейські обходять квартири в найближчих будинках, перевіряють стан людей. Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих унаслідок російського удару. Ще понад 70 отримали різні травми. На місцях роботи екстрених служб встановлено обмеження.
"На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС і поліції. Важливо допомогти постраждалим пережити гостру фазу і в потрібний момент виявити психологічну травму, яка потребує подальшого лікування", - уточнив міністр внутрішніх справ.
Дивіться відео - наслідки удару РФ:
За його словами, ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. У Житомирській області ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі, внаслідок чого постраждав 39-річний рятувальник.
"Удари по цивільних, по екстрених службах під час порятунку людей - це стиль Росії. Ми переживали це неодноразово. Саме тому Україна наполягає на повному і негайному припиненні вогню, тому що це, перш за все, припинення вбивств наших людей", - додав Клименко.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки РФ у Києві 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Раніше повідомлялося про те, що армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах і авто.
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Хто такий Ігор Клименко?
Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".
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