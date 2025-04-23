Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву 'Шахедів'

В Генштабі підтвердили влучання та вибухи в районі заводу із виробництва БпЛА, відомо про пошкодження цеху із фінальної збірки дронів.

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Відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Коротко:

Сили оборони України уразили завод із виробництва дронів в РФ

Він виробляв до 300 дронів на добу

Сили оборони України завдали удару по заводу з виробництва ударних безпілотників на території Росії, який розташований більш ніж за 1000 км від кордону з Україною. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

23 квітня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими складовими Сил оборони здійснили атаку на підприємство, що виготовляє ударні БпЛА типу "Герань-2", "Шахед" та інші.

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За інформацією Генштабу, завод розташований у Єлабузькому районі Республіки Татарстан і має потужність до 300 дронів на добу.

"Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Удар по цьому об'єкту названо справедливою відповіддю на дії Росії, адже підприємство відіграє ключову роль у постачанні дронів, які використовуються для ведення війни проти України та атак на цивільне населення.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 квітня російські телеграм-канали повідомили про атаку невідомих безпілотників на місто Єлабуга в Татарстані. У контексті цього інциденту керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко нагадав, що протягом 2024 року саме в Єлабузі було зібрано понад 6 тисяч дронів-камікадзе "Шахед" і ще тисячі безпілотників-приманок.

За даними аналітиків Defense Express, до кінця 2024 року Росія могла досягти темпів виробництва Shahed-136 на рівні 2 тисяч одиниць щомісяця. Ці висновки ґрунтуються на аналізі серійних номерів збитих дронів.

У свою чергу, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зазначає, що Україна наразі не має такої різноманітності засобів ураження, як Росія. Українські сили покладаються переважно на ударні безпілотники, які не здатні завдати ударів по інфраструктурі РФ тієї ж потужності, які Росія здійснює по українських містах. Зокрема, за його словами, з допомогою дронів неможливо спровокувати масові відключення електроенергії в РФ.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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