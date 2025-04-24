"Володимире, давайте укладемо мир": Трамп різко відреагував на удари по Києву

Американський президент заявив, що незадоволений російськими ударами по Києву.

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Трамп відреагував на удари по Києву / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Росія безжально атакувала Київ крилатими ракетами, балістичними ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Американський президент Дональд Трамп відреагував на цю атаку.

Він заявив, що незадоволений цими ударами і закликав сторони укласти мирний договір.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно, і дуже невчасно. Володимире, зупиніться! По 5000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.

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Водночас він не уточнив, до якого саме Володимира він звертається - Зеленського чи Путіна.

Трамп відреагував на удари РФ по Києву / фото: скріншот

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що мова була точно про Путіна.

"Звичайно ж пост президента США Трампа був до Путіна. Дивно, що хтось ще сперечається, до кого був пост про удар по Києву", - написав Коваленко.

Коваленко прокоментував пост Трампа про атаку на Київ / фото: скріншот

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