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Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни

Юрій Берендій
24 квітня 2025, 21:19оновлено 24 квітня, 22:18
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Зеленський висловив повагу мирним ініціативам Дональда Трампа і наголосив, що США залишаються стратегічним партнером для України.
Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни
Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Зеленський:

  • Трамп не повинен казати, що Україна почала війну проти Росії
  • Україна підтримує позицію "мир через силу"
  • США залишаються стратегічним партнером України

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів із США не перекладати відповідальність за війну на Україну, наголосивши, що саме Росія є агресором. Про це Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, однак підкреслив, що не хоче чути несправедливих звинувачень на адресу України щодо початку конфлікту.

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"Я поважаю той факт, що президент Трамп прагне миру. Але ви не повинні говорити, що Україна розпочала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що США є важливим стратегічним партнером, чия сила могла б відіграти ключову роль у посиленні тиску на Росію.

Зеленський підкреслив, що Україна цінує вплив Сполучених Штатів і прагне досягти миру саме з позиції сили.

"Це було б корисно щодо Росії. Щоб силу було спрямовано на Росію, тому що вона є агресором", - розповів Зеленський.

Водночас він закликав американську сторону не намагатися зберігати штучний "баланс" у риториці.

Президент також зазначив, що поважає наміри Дональда Трампа шукати шляхи до миру, навіть попри його особливий підхід.

Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії у Білому домі 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у можливість досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Він також висловив упевненість, що Путін врахує його позицію щодо припинення атак.

У ніч перед цією заявою Росія завдала нового масштабного удару по території України, застосувавши далекобійну зброю з повітря, суші та моря, а також ударні дрони. Незважаючи на це, речниця МЗС Росії Марія Захарова у коментарі для The Guardian поклала відповідальність за зрив дипломатичних зусиль на президента України.

Під час відбиття масованої атаки українські військові вперше застосували винищувачі F-16 і Mirage, надані західними союзниками, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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