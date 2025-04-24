Зеленський висловив повагу мирним ініціативам Дональда Трампа і наголосив, що США залишаються стратегічним партнером для України.

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Зеленський відповів на звинувачення Трампа про нібито вину України у початку війни / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Зеленський:

Трамп не повинен казати, що Україна почала війну проти Росії

Україна підтримує позицію "мир через силу"

США залишаються стратегічним партнером України

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів із США не перекладати відповідальність за війну на Україну, наголосивши, що саме Росія є агресором. Про це Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро.

Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, однак підкреслив, що не хоче чути несправедливих звинувачень на адресу України щодо початку конфлікту.

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"Я поважаю той факт, що президент Трамп прагне миру. Але ви не повинні говорити, що Україна розпочала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що США є важливим стратегічним партнером, чия сила могла б відіграти ключову роль у посиленні тиску на Росію.

Зеленський підкреслив, що Україна цінує вплив Сполучених Штатів і прагне досягти миру саме з позиції сили.

"Це було б корисно щодо Росії. Щоб силу було спрямовано на Росію, тому що вона є агресором", - розповів Зеленський.

Водночас він закликав американську сторону не намагатися зберігати штучний "баланс" у риториці.

Президент також зазначив, що поважає наміри Дональда Трампа шукати шляхи до миру, навіть попри його особливий підхід.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії у Білому домі 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у можливість досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Він також висловив упевненість, що Путін врахує його позицію щодо припинення атак.

У ніч перед цією заявою Росія завдала нового масштабного удару по території України, застосувавши далекобійну зброю з повітря, суші та моря, а також ударні дрони. Незважаючи на це, речниця МЗС Росії Марія Захарова у коментарі для The Guardian поклала відповідальність за зрив дипломатичних зусиль на президента України.

Під час відбиття масованої атаки українські військові вперше застосували винищувачі F-16 і Mirage, надані західними союзниками, повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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