У Мінагрополітики запевнили, що внутрішній ринок повністю забезпечений олією, а експорт триває у прогнозованих обсягах.

https://glavred.net/economics/oliyu-prodayut-z-limitom-skilki-plyashok-dozvolyayut-kupiti-v-epicentri-10813322.html Посилання скопійоване

Соняшникова олія / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Коротко:

У львівському Епіцентрі олію Ріднокрай продають по 2 пляшки в чек

У Мінагрополітики запевняють, що дефіциту олії немає

За пів місяця Україна експортувала 230 тис. тонн олії

В Україні запровадили обмеження на продаж соняшникової олії. Це сталося на тлі російських ударів по підприємствах харчової промисловості, хоча в профільному міністерстві запевняли, що дефіцит соняшникової олії Україні не загрожує. Оголошення про ліміт 18 листопада зафіксував кореспондент видання Телеграф в Епіцентрі у Львові.

Олію Ріднокрай там продають не більше двох пляшок в одному чеку - обмеження стосується літрових пляшок рафінованої олії цієї марки. Адміністрація торговельного центру попросила в покупців вибачення за незручності.

відео дня

Обмеження на продаж олії у Львові / Фото: Телеграф

Чи буде дефіцит соняшникової олії в Україні

Підстав для ажіотажного попиту немає, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на сайті Мінагрополітики. За його словами, частина олійно-екстракційних заводів тимчасово призупинила роботу після атак окупантів.

"Йдеться про тимчасове призупинення роботи частини підприємств із міркувань безпеки на період відновлення після ворожих атак. Після стабілізації ситуації та завершення необхідних відновлювальних робіт вони повертатимуться до роботи", - пояснив міністр.

Висоцький також наголосив, що потужностей в Україні вистачає для переробки всього врожаю соняшнику.

"Внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", - наголосив Тарас Висоцький.

Скільки олії Україна експортує попри атаки

У міністерстві додали, що експорт олії триває у прогнозованих обсягах: з 1 по 15 листопада Україна поставила за кордон 230 тис. тонн. Мінагрополітики разом із галузевими асоціаціями відстежує вплив атак на виробництво, а ґрунтовнішу оцінку втрат обіцяють дати за результатами аналізу впродовж місяця.

Як пише Forbes Україна, 12 листопада агрохолдинг Kernel зупинив усі свої олійноекстракційні заводи. Згодом роботу призупинили Дельта Вілмар Україна на Одещині та завод Потоки корпорації Алеф у Дніпрі.

Чи варто українцям запасатися олією

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв'ю Главреду зазначав, що Україна виробляє олії значно більше, ніж споживає, однак ціни на неї залежать від світових ринків.

"Ціни на олію у нас дуже залежать від зовнішніх ринків, а ціни на неї у світі є досить високими. Хоча в Україні є перевиробництво олії: ми виробляємо близько 4 млн тонн, а споживаємо самі близько 500 тисяч тонн", - пояснив експерт.

Відповідаючи на запитання, чи варто робити запаси продуктів, Марчук закликав не піддаватися паніці.

"Дефіциту не буде, тож створювати паніку й проблему не треба", - наголосив він.

Ціни на продукти - новини за темою

Як повідомляв Главред, 13 листопада міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив про відсутність загрози дефіциту соняшникової олії. Заяву він зробив в ефірі телемарафону. За словами посадовця, наявних потужностей вистачає, щоб за сезон переробити весь зібраний урожай.

Також у жовтні аграрії попереджали про подорожчання хліба. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозував зростання цін на 6-10% до кінця 2026 року. За його оцінкою, щомісяця хліб дорожчатиме на 1,5-2%.

Крім того, експерти оцінили, що відбуватиметься з цінами взимку. У листопаді економісти дали невтішний прогноз щодо цін на продукти до кінця року. Серед іншого, йшлося про причини подорожчання їжі та ризики дефіциту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред