Ліміт стосується олії, круп, цукру й борошна та діє навіть під час замовлення через сайт мережі.

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В АТБ запровадили ліміти на продукти / Колаж: Главред, фото: Телеграф, magnific.com

Коротко:

В АТБ продають до шести одиниць соцтоварів в одному чеку

Ліміт діє і в магазинах, і на сайті мережі

У мережі пояснили обмеження перекупниками та ударами РФ

В АТБ за одним чеком можна купити не більше шести пляшок рослинної олії. Такий самий ліміт діє на оцет, крупи, макарони, сіль, борошно й цукор. Про це розповів виданню Телеграф працівник АТБ. Вони діють як у магазинах, так і під час замовлення через сайт мережі.

Крім олії, в оголошенні для покупців перелічені такі товари:

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оцет;

крупи;

макарони;

сіль;

борошно;

цукор.

На сайті в одне замовлення не можна додати більше шести одиниць товару, на який поширюється ліміт. У магазині покупцеві можуть відмовити в продажу, якщо він спробує обійти обмеження, пробивши кілька чеків поспіль.

Обмеження на купівлю продуктів в АТБ / Фото: Телеграф

Чому АТБ обмежила продаж продуктів

У мережі назвали дві причини - удари країни-агресорки по інфраструктурі та перекупників, які скуповують товари великими партіями.

"Крім ворожих ударів, причиною стало зростання кількості випадків спекуляції, коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі в наших магазинах", - заявили в АТБ.

У компанії пояснили, що такі закупівлі збільшують навантаження на логістику. Мережа використовує її для безперебійного постачання свіжих продуктів, зокрема в прифронтові райони.

Ще в серпні начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ-Маркет Сергій Демченко в коментарі РБК-Україна пов'язав ліміт із поведінкою недобросовісних гравців ринку.

"Обмеження пов'язані, у першу чергу, з недобросовісною конкуренцією", - сказав він.

Чи подорожчають продукти через логістику

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук ще навесні в інтерв'ю Главреду пояснював, що на цінах продуктів передусім позначається вартість доставки, а не виробництва.

"Звісно, через зростання цін на пальне подорожчає логістика та дистрибуція. Власне, ці компанії вже почали підвищувати свої тарифи", - зазначив експерт.

Водночас, за словами Марчука, саме виробництво від пального залежить значно менше.

"У виробничому процесі частка палива не велика, тому цей чинник суттєво не позначиться на ціні", - пояснив він.

Олія в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 18 листопада в Епіцентрі у Львові обмежили продаж олії Ріднокрай. Покупцям дозволили брати не більше двох літрових пляшок цієї марки в одному чеку.

У Мінагрополітики запевняли, що дефіциту олії не буде. Очільник відомства в ефірі телемарафону заявив, що внутрішній ринок споживає лише 5-7% виробленої олії. За його словами, залишків продукції достатньо для забезпечення українців.

Економісти не чекають здешевлення продуктів до кінця року. Голова Комітету економістів України Андрій Новак спрогнозував подорожчання через девальвацію гривні, пальне та закриття бізнесу. Водночас дефіцит основних продуктів, за його оцінкою, Україні не загрожує.

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