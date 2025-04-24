'Документ вже у Трампа': Зеленський заявив про долю окупованих територій

Зеленський зазначив, що на столі у президента США Дональда Трампа вже є новий документ щодо України та оцінив можливість територіальних поступок.

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Новий документ щодо України вже на столі у Трампа - що передбачається / Колаж: Главред

​Про що йдеться у матеріалі:

Яка ціль російського удару по Україні 24 квітня

Чи погодиться Україна на територіальні поступки та який документ передали Трампу

На що розраховувала Росія під час переговорів у Лондоні

24 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Ця зустріч відбулася на тлі масованого ракетного удару по Києву, який внаслідок якого вже відомо про велику кількість поранених, є загиблі.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

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Яка ціль російського удару по Україні 24 квітня

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішню повітряну атаку з боку Росії однією з наймасштабніших. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою після завершення переговорів.

"Сьогоднішня атака, безумовно, одна з найскладніших, найнахабніших з боку Росії. 215, якщо я не помиляюсь, зафіксовано ударних дронів, балістичних та інших ракет по цивільній інфраструктурі, по людях, по житловому сектору, по різній інфраструктурі. Тобто, це серйозний удар", - сказав Зеленський.

Президент України припустив, що мета російського масованого удару полягає в тому, щоб посилити тиск на Сполучені Штати в контексті переговорного процесу.

"Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права, і (тому РФ) тисне на наших людей, тисне і на Америку, з чим я ще пов'язую сьогоднішній удар, або й передусім", - зауважив президент.

Чи пов’язаний масований удару по Україні із візитом Зеленського в ПАР

Водночас Зеленський відкинув припущення, що атака могла бути пов’язана з його візитом до Південно-Африканської Республіки.

"Я б не став пов'язувати з цим (російським ударом по цивільних містах – ред.) Південну Африку. Безумовно, Путіну не подобається присутність України в Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні людські, передусім гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту", - сказав глава держави.

Він наголосив, що Росія прагне мати винятковий вплив на Африканському континенті та в інших регіонах.

Зеленський підкреслив, що така політика є типовою для Росії, однак рішення допустити це чи ні залежить від кожної країни окремо. Україна ж, за словами Зеленського, не претендує на ексклюзивність, а прагне рівноправних, конструктивних і партнерських відносин. У цьому, на його думку, і полягає справжня свобода.

Внаслідок удару по Києву загинули брат і сестра

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки на Київ загинули брат і сестра — юнак 21 року та 19-річна дівчина.

"Ми боремось заради нашої свободи у повномасштабній війні вже більш ніж три роки. Ми боремось проти окупації Росії, проти принижень наших людей, проти будь-яких знущань з України і з українців. Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку — дуже масштабну. Більш ніж 200 повітряних цілей — це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На превеликий жаль, є руйнування, є втрати у нашій столиці, в інших наших містах, в усіх регіонах України. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. У Києві серед загиблих є рідні брат, сестра. Хлопцю був 21 рік, дівчині 19 років", - сказав Зеленський.

Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних, та зазначив, що рятувальні роботи досі тривають.

У зв’язку з трагічними подіями в Україні президент ухвалив рішення скоротити свою програму перебування в Південній Африці. Продовжити дипломатичні зустрічі буде міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На що розраховувала Росія під час переговорів у Лондоні

Зеленський зазначив, що перемовини 23 квітня в Лондоні між представниками України, США та Європи були складними, але конструктивними. Попри очікування Росії щодо конфлікту чи зриву, обговорення завершилося підтвердження готовності сторін до подальшої співпраці.

"Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора і навіть деякі емоції лунали в медіа. Але це все-одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії буде більш легкою ціллю", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що за три роки війни Україна стала сильною державою, яка найбільше зацікавлена в її завершенні. Саме тому перемовини з президентом ПАР Сирілом Рамафосою почалися не з економічних питань, а з теми припинення вогню та мирного врегулювання. Другою ключовою темою, за словами Зеленського, було повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Переговори у Лондоні 23 квітня / Фото: Офіс президента України

"ПАР нам з цим вже допомагала і ми хочемо, щоб допомогла більше. Вчора в Лондоні питання номер один - як закінчити війну, як зупинити Путіна", - додав Зеленський.

Чи погодиться Україна визнати територіальні поступки - який документ передали Трампу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація під час перемовин у Лондоні запропонувала свій формат переговорного процесу з Росією.

"Які компроміси з територіями тощо? Дуже важливо розуміти, США запропонували своє бачення, в Лондоні була зустріч, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська і представники США поговорили і на папері з'явились відповідні пункти", - зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що після появи американського мирного плану, який передбачає визнання Криму та частини окупованих територій за Росією, почали надходити й інші пропозиції. За його словами, ці варіанти вже були передані Дональду Трампу.

"...я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях. Зокрема, будь-якого переговорного процесу", - додав він.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Україна на компроміс з Росією

За його словами, ключовою умовою для початку мирного врегулювання є повне та безумовне припинення вогню, на що Росія наразі не погоджується.

"Це крок номер один. І коли ми говоримо про компроміси.. щодо яких ви ставите питання. Я вважаю, що на нас напали, окупували територію, вбили десятки тисяч людей, заживо поховано багато дітей і дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після повного припинення вогню – з терористами, які все це влаштували на нашій землі – це великий компроміс", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що саме Україна найбільше зацікавлена в завершенні війни, тому готова розглядати всі мирні ініціативи — але тільки за умови негайного припинення бойових дій.

"Всі на це погоджуються, окрім Російської Федерації" – додав Зеленський.

Другою принциповою умовою він назвав повернення всіх викрадених українських дітей. Наступним кроком має стати обмін усіма полоненими — як військовими, так і цивільними, починаючи з 2014 року.

Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати зможуть посилити тиск на Росію, щоб домогтися реального припинення вогню.

Гарантії безпеки для України та вступ до НАТО

На спільній пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою Володимир Зеленський висловився щодо перспектив вступу України до НАТО. Він підкреслив, що остаточне рішення мають ухвалювати держави-члени Альянсу, а Росія не має жодного права накладати вето на цей процес.

Президент наголосив, що якщо Альянс наразі не готовий прийняти Україну, то країна потребує альтернативних гарантій безпеки. Серед таких гарантів, за його словами, мають бути США та країни Європи.

Звертаючись до членів НАТО, Зеленський підкреслив їхню самостійність і свободу в ухваленні рішень, та закликав надати Україні тимчасові гарантії безпеки до моменту вступу в Альянс.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

"Якщо союзники не підтримують нашу участь у НАТО, ми говоримо завжди: "Якщо ви не підтримуєте… Це ви є членами НАТО, тому Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви вільні люди, це ваше рішення", – сказав глава держави.

Він ще раз наголосив, що серед гарантів мають бути впливові держави, які не бояться Росії й можуть тиснути на неї — зокрема, Сполучені Штати та європейські країни, з огляду на географічне положення України.

Питання полонених та дітей

Президент України Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список із 400 українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій.

Глава держави підкреслив, що це питання має для України особливу вагу, адже ці діти перебувають у Росії без їхньої згоди. Він зазначив, що внаслідок війни країна зіштовхнулася з трагічною реальністю, адже десятки тисяч неповнолітніх були викрадені росіянами.

"Ми маємо їх повернути Південна Африка є співлідером у коаліції повернення українських дітей. Дуже сподіваюсь що президент Рамафоса допоможе нам їх повернути", — сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський нагадав, що Росія й далі утримує в полоні тисячі українських військових, а також продовжує викрадати й ув’язнювати цивільних громадян.

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