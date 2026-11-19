Кримський міст знову атакували "Нептунами": пошкоджено залізничне полотно.

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Що відомо про наслідки нового удару по Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

ЗСУ вдарили ракетами "Нептун" по Керченському мосту

Пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрили

Раніше українські військові уразили ще три мости РФ

ЗСУ в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару "Нептунами" по Керченському мосту. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрили. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За інформацією Генштабу, удар завдали берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ. Ціллю стала незаконно збудована Росією переправа через Керченську протоку.

"Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено", - повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Чому Керченський міст важливий для російської армії

Переправа є одним із ключових маршрутів, якими Росія забезпечує свої окупаційні угруповання на півдні України. Нею перевозять пальне, боєприпаси та військову техніку.

У Генштабі нагадали, що Росія використовувала міст як символ окупації Криму та роками заявляла про його захищеність від українських ударів.

"Цей міст - головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий". У "Нептуна" з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва". Тепер "Нептуни", та інша українська зброя, ставлять свої крапки на мосту, яким окупанти тримаються за Крим", - йдеться у повідомленні.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Які ще мости уразили ЗСУ

Атака на Керченський міст стала частиною системних дій українських Сил оборони проти російської військової логістики. За результатами попередніх ударів підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів.

Зокрема, 15 листопада було уражено переправи через річку Сіверський Донець у районі Пришиба Луганської області та через річку Міус поблизу Таганрога Ростовської області. Ще один міст через Міуський лиман у районі Лакедемонівки Ростовської області пошкодили 14 листопада.

У Генштабі наголосили, що такі операції спрямовані на послаблення можливостей російської армії забезпечувати свої підрозділи на фронті.

Українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії, реалізуючи право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

У Міноборони розкрили додаткові деталі удару по Кримському мосту

У Міністерстві оборони України також повідомили про влучання в районі арки та залізничних колій. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються, однак рух поїздів уже зупинено.

У відомстві наголосили, що переправа є важливим маршрутом постачання російських військ на півдні України. Через неї окупанти перевозять пальне та боєприпаси.

"19 кілометрів рейок. 38 тисяч шпал. 228 мільярдів рублів на будівництво. І жодного поїзда цього ранку", - зазначили в Міноборони.

Там також нагадали, що це вже третій удар по мосту за тиждень. Відомство пов'язало операцію з російськими атаками по Україні, зазначивши, що лише минулої ночі РФ запустила 98 ударних дронів і ракети.

"Для України це виграний час і збережені життя: що менше доїде до окупантів, то менше прилетить по наших воїнах", - наголосили в Міністерстві оборони.

Окремо у відомстві завершили повідомлення закликом: "Кінцева. Просимо звільнити Крим".

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Як Росія "відповість" за удари по Кримському мосту

Після ураження Кримського мосту Росія може посилити атаки на критичну інфраструктуру України та спробувати знищити столичні переправи. Крім того, під загрозою залишатиметься українська енергетика, по якій окупанти вже зосередили основні удари. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

Одним із потенційних напрямків російських атак можуть стати мости через Дніпро в Києві. Втрата Кримського мосту створює для окупантів серйозні логістичні проблеми, а відновлення пошкодженої переправи через Керченську протоку може тривати роками. Жданов не виключає, що Москва спробує завдати удару у відповідь по українській столиці.

"Гадаю, що саме так і буде. Мости в Києві Росія точно спробує зруйнувати", - зазначив Олег Жданов.

Ще один тривожний сигнал - розширення географії російських атак. За словами військового експерта, ворожі безпілотники вже долітають до Мукачева, що свідчить про загрозу для віддалених від лінії фронту регіонів.

Окрему небезпеку становить зміна пріоритетів російських обстрілів. Окупанти зосередилися на українській енергетичній інфраструктурі, відмовившись від систематичних ударів по водоканалах і станціях аерації. Причина полягає в тому, що без електропостачання ці об'єкти життєзабезпечення також припиняють роботу.

Жданов вважає, що Росія використовує енергетичний напрямок як інструмент виснаження України та намагається максимально ускладнити життя цивільного населення.

"РФ влаштує терор і геноцид, руйнуючи нашу енергетику... Це й є війна на виснаження: хто кого", - наголосив полковник запасу ЗСУ.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Кримському мосту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони України офіційно заявило, що Кримський міст більше не функціонує як транспортна артерія РФ: автомобільний рух переправою повністю зупинено, а уламки обвалених прольотів перекрили судноплавний фарватер Керченської протоки. У відомстві наголосили, що втрата цього маршруту критично збільшує навантаження на сухопутну логістику окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках. Міністр оборони України Євгеній Хмара підкреслив, що операцію провели виключно вітчизняним озброєнням, та попередив про невідворотність дзеркальних кроків: "На кожен удар по нашій території ми відповідатимемо вдвічі, втричі сильніше. Це наше право на захист".

Зі свого боку, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 18 листопада наголосили, що успішні атаки Сил оборони демонструють зріле оперативне планування українських військових та критичну вразливість російської ППО у захисті стратегічних об'єктів. Експерти констатували, що після ударів окупаційна адміністрація вимушено перекривала рух транспорту та визнала факт значних руйнувань, тоді як придушення засобів протиповітряної оборони та точне націлювання дозволили прорвати ешелонований захист переправи.

Раніше, посилаючись на опубліковані 17 листопада геолоковані знімки, фахівці ISW детально оцінили масштаби фізичних руйнувань мосту, зафіксувавши обвал прольоту автомобільної частини у воду та суттєве пошкодження залізничного полотна. Аналітики підкреслили, що впалі металеві конструкції заблокували єдиний глибоководний прохід через Керченську протоку, через що великі торговельні та військові судна не зможуть курсувати цим маршрутом до повного розчищення акваторії, а забезпечення російського угруповання в Криму зазнає системних ускладнень.

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