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У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg

Андрій Ганчук
24 квітня 2025, 19:47
292
Представник США Стів Віткофф на зустрічі з Путіним може порушити одне з ключових для України питань, пишуть журналісти.
Трамп, Путин
Адміністрація Трампа має намір добиватися поступок не лише від України, а й від Росії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Що дізналися в Bloomberg:

  • США вимагатимуть від РФ вивести війська з Харківської області
  • США хочуть, щоб Росія повернула ЗАЕС під контроль України
  • Путін має відмовитися від "демілітаризації" України

Сполучені Штати Америки мають намір висунути агресору Росії низку вимог, спрямованих на поступки Україні для завершення війни. Йдеться про право Києва на власну армію, повернення Запорізької АЕС під український контроль і виведення військ окупантів з Харківської області.

Що вимагатимуть США від Росії

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела у Вашингтоні, Штати вимагатимуть від РФ визнати право України на власну армію і оборонну промисловість. Пункт має бути зафіксовано в рамках мирної угоди, спрямованої на завершення війни.

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Таку вимогу може озвучити представник американців Стів Віткофф під час найближчої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Журналісти пишуть, що право України на власну армію означає необхідність Росії відмовитися від однієї зі своїх, мовляв, цілей - "демілітаризації" української держави. Це ознака того, що адміністрація Трампа має намір добиватися деяких поступок і від Москви.

Запорізька АЕС має повернутися під контроль Києва

Також в агентстві додали, що США хочуть, щоб росіяни повернули Україні контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Після цього, за планами Вашингтона, ЗАЕС передадуть під контроль Штатів, які збираються забезпечувати електроенергією як Україну, так і Росію. Плани щодо цього питання ще можуть змінюватися.

У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg
Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

Вихід військ РФ із Харківської області

Крім цього, згідно з даними джерел, американці хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро і повернути захоплені росіянами території в Харківській області.

Утім, Путін вимагає "визнати" Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області "російськими територіями", тоді як ворожим силам так і не вдалося повністю окупувати ці регіони.

"Мирний план" Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 22 квітня заявив, що Київ не збирається визнавати окупований Крим "російським", висунув умову щодо Запорізької АЕС і поставив вимогу щодо гарантій безпеки. Після цього зустріч у Лондоні на рівні глав МЗС України, Франції, Британії та США було відкладено - американський держсекретар Рубіо відмовився від поїздки.

Трамп у відповідь "розкритикував" Зеленського. За словами американського президента, заяви Зеленського, мовляв, завдають шкоди перемовинам. Як стверджує Трамп, Україну, мовляв, ніхто не змушує визнавати Крим "російською" територією.

Трампу передали новий документ, спрямований на завершення російсько-української війни, сказав Володимир Зеленський 24 квітня. За його словами, план відображає точку зору України, Британії, Франції та Німеччини.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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