В Харкові - велика пожежа: БпЛА поцілили в приватний і багатоквартирний будинок

Внаслідок російської атаки в Новобаварському районі міста спалахнула пожежа.

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Росія двічі атакувала Харків ударними БпЛА / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони, ua.depositphotos.com, скріншот карти map.ukrainealarm.com

Що відомо:

Ввечері 3 квітня росіяни двів атакували Харків дронами

Внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок та багатоквартирну будівлю

Поранення отримали 12 людей, серед них - дитина

У четвер, 3 квітня, російські війська атакували Харків "Шахедами". Окупанти завдали два удари по місту. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Маємо попередню інформацію про два удара по місту Шахедами, зокрема по Новобаварському району. Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БпЛА. Будьте обережні", - зазначив він.

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Згодом Терехов уточнив, що на місці одного з влучань ворожого БпЛА виникла пожежа. Водночас він закликав мешканців Харкова бути обрежними, оскільки російська атака на місто триває.

"Є влучання по двоповерховому будинку - на місці велика пожежа. Попередньо - є постраждалі", - розповів Терехов о 22:16.

Через кілька хвилин мер міста повідомив, що у Новобаварському районі Харкова є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. За попередньою інформацією, серед постраждалих є діти.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив російські удари безпілотниками по Новобарському району міста.

"Внаслідок влучання ворожих БпЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка", - зазначив він.

Незабаром Синєгубов додав, що внаслідок атаки РФ по Харкову постраждали 11 людей, серед них одна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу.

Близько 23:00 міський голова зазначив, що кількість поранених зросла до 12 людей.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, розвідка НАТО зафіксувала активне виробництво ракет у Росії, незважаючи на зниження кількості ракетних ударів останнім часом. За даними розвідників, РФ продовжує накопичувати ракети для нових масованих атак по Україні.

Після перерви в ніч на 1 квітня Росія відновила масовані атаки на Україну. За прогнозами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, ворог міг накопичувати безпілотники для нових ударів.

Крім цього, 2 квітня Росія здійснила нову масовану атаку, випустивши 74 дрони по Україні. Основною ціллю став Харків, на який було спрямовано не менше 14 ударних безпілотників.

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Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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