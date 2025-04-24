Вісім жертв, понад 70 поранених: у МВС повідомили свіжі дані про удар РФ по Києву

Дев'ята людина, яку вважали загиблою, виявилася залишками тіл.

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Ракетний удар по Києву забрав життя щонайменше восьми людей / Колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

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"Приліт" був у Святошинському районі Києва

8 людей загинули, понад 70 - постраждали

Унаслідок масованого удару РФ по Києву загинуло вісім осіб. Під завалами з високою ймовірністю ще перебувають люди. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, окупанти вдарили по густонаселеному району столиці - Святошинському.

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"Сьогодні в цей житловий район був приліт ракети. На даний момент експерти вилучили залишки цієї ракети, віддали відповідним службам, які пройдуть відповідну експертизу і дадуть кінцевий результат, що за ракета була, яка бойова маса", - розповів Клименко.

Очільник МВС додав, що понад 70 осіб у столиці дістали поранення. Загинули вісім осіб.

"Дев'ята людина, яку вважали загиблою, виявилася залишками тіл. Наразі їх передали на судово-медичну експертизу", - додав Клименко.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як пише Українська правда, спікер ГУ ДСНС у Києві Павло Петров уточнив, що на даний момент можна говорити про вісім або дев'ять загиблих.

"У нас є вісім загиблих упізнаних і є частина тіла неідентифікована. Ми поки не знаємо, чи буде це та дев'ята жертва, чи є можливість того, що це частина тіла когось із тих восьми загиблих, які вже впізнані", - сказав він.

Петров додав, що зараз рятувальники продовжують розбирати завали і робитимуть це, доки не переконаються, що під ними нікого немає.

"Попередньо ще шукаємо двох дітей. Батьки їх тут на місці знаходяться, пошуки двох дітей тривають", - резюмував він.

Дивіться відео - У МВС розповіли про наслідки ракетного удару по Києву:

Подробиці удару РФ по Україні

Як писав Главред, армія РФ завдала масованого удару по Києву та Харкову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було збито 112 повітряних цілей: 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 64 ударні БпЛА Shahed. Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

До відбиття повітряного нападу противника залучалися авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 і Mirage, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельницька область.

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