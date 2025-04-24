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У Третій штурмовій зробили заяву щодо заморожування війни і розкрили плани Путіна

Андрій Ганчук
24 квітня 2025, 21:03
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Українцям слід усвідомити, що агресор Росія не планує залишати Україну в спокої, сказав Максим Жорін.
Путін, війська РФ
Росія прагне заморозити війну, посилитися, і знову напасти на Україну - Жорін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Що сказав Жорін:

  • Росія хоче заморозити війну, щоб потім знову напасти
  • Кремль не збирається зупинятися

Мета Росії - отримати максимально вигідні для себе результати перемовин, після чого заморозити війну на потрібний для Москви час, посилити окупаційну армію, і знову напасти на Україну. Треба розуміти, що Кремль не збирається зупинятися. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що так зване великоднє перемир'я і нічні обстріли України 24 квітня - частина одного і того ж плану росіян.

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За словами військового, світові абсолютно байдужа "ціна" таких дій, тоді як Росія, з одного боку, хоче показати нібито прагнення до миру, а з іншого - сторони намагаються загнати українців у стан, щоб для України були вже неважливі умови "миру".

"На жаль, така стратегія досить успішно працює. Їхня (Росії, - ред) мета - отримати максимально вигідні результати переговорів, заморозити війну на потрібний їм час, посилити військову міць і напасти з новими силами", - сказав Жорін.

Військовий закликав українців усвідомити, що ворог не планує залишати Україну в спокої.

"Кожен із нас має зрозуміти, що варіанту плану "залишити Україну в спокої" у росіян не існує. Мир нам дуже потрібен, питання в тому, якою ціною він нам дістанеться, і чи використаємо ми час для модернізації армії, будівництва ВПК і реанімації економіки", - підкреслив Максим Жорін.

"Плани" Трампа щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ не піде на визнання окупованого Криму "російським", висунув умову щодо Запорізької АЕС, а також поставив вимого щодо гарантій безпеки. Після цієї заяви зустріч України, США, Франції та Британії на рівні МЗС у Лондоні, де мали обговорювати "мирний план Трампа", відклали.

У відповідь президент США Трамп розкритикував Зеленського. Зокрема, він сказав, що заяви українського гаранта, мовляв, шкодять перемовинам. За словами Трампа, мовляв, ніхто не змушує Україну визнавати Крим "територією Росії".

Трамп отримав документ України, Франції, Британії та Німеччини щодо завершення війни, сказав Володимир Зеленський. Він зазначив, що план, який передали Трампу, відображає точку зору цих країн.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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