Дружина відомого українського телеведучого зізналася, що того дня у неї помітно побільшало сивого волосся.

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Григорій Решетнік - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетнік

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Що сталося біля школи синів Григорія та Христини Решетніків

Як відреагував на вибух старший син пари Іван

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника, блогерка Христина Решетнік, розповіла про пережите під час ворожої атаки на столицю 18 листопада. Як розповіла Христина на своїй сторінці в Instagram, внаслідок обстрілу Києва реактивними дронами потужний вибух прогримів у безпосередній близькості від школи, де навчаються сини зіркової пари.

Російський удар застав її практично в дорозі - блогерка встигла від’їхати від навчального закладу всього за 15 хвилин до прильоту. На щастя, у момент вибуху всі школярі перебували в укритті, і жодна дитина не постраждала. Однак новина про удар поруч зі школою довела багатодітну маму до стану, близького до непритомності.

відео дня

Влучання поблизу школи Решетніків / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Щойно стався вибух поруч із нашою школою, і я хвилин 15 як від’їхала звідти. Сивого волосся сьогодні неабияк побільшало. Іван каже, що було дуже голосно. Добре, що діти були в укритті. Дякую школі, що відразу реагують, заспокоюють нас, бо коли я прочитала про це - ледь не втратила свідомість", - написала Христина.

Реакція Христини Решетнік на приліт / фото: instagram.com, Христина Решетнік

Пізніше, коли небезпека минула і діти повернулися додому, блогерка показала свого старшого сина Івана і з полегшенням відзначила його самовладання. Незважаючи на те, що звук вибуху був лякаюче гучним, підліток зберіг спокій.

Син Григорія Решетніка / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Іван каже, що було голосно, але нормально. Не злякався. Ну добре, ой ця пубертатна байдужість дуже рятує в таких ситуаціях. І пельмені бабусі Олі", - додала дружина телеведучого.

Нагадаємо, Григорій та Христина Решетніки перебувають у шлюбі з 2010 року й виховують трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. Родина продовжує жити й працювати в Києві, незважаючи на регулярні російські обстріли столиці.

Григорій Решетник / інфографіка: Главред

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