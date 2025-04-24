Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей

Коротко:
- Загинули 9 осіб, 63 - постраждали
- У п'яти районах столиці ліквідовують наслідки обстрілу
У ніч на 24 квітня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Києву.
За попередніми даними, загинули 9 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей, повідомила вранці в четвер пресслужба ДСНС.
Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.
Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлях, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежники ліквідували загоряння.
У п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо
Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та авто.
У Харкові внаслідок щонайменше семи ракетних ударів пошкоджено приватні будинки. Згодом місто атакували дрони.
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