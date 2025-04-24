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Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки постраждалих, під завалами шукають людей

Анна Ярославська
24 квітня 2025, 06:34оновлено 24 квітня, 07:04
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Унаслідок атаки сталися руйнування в житлових будинках. Спалахнули пожежі.
Наслідки ракетного удару по Києву
Наслідки ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, фото: dsns_telegram

Коротко:

  • Загинули 9 осіб, 63 - постраждали
  • У п'яти районах столиці ліквідовують наслідки обстрілу

У ніч на 24 квітня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Києву.

За попередніми даними, загинули 9 осіб, 63 - постраждали, 42 людини госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей, повідомила вранці в четвер пресслужба ДСНС.

відео дня

Сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлях, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежники ліквідували загоряння.

У п'яти районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025
    Атака РФ на Київ у ніч на 24 квітня 2025 Фото: ДСНС

Атака РФ на Україну в ніч на 24 квітня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Калібр" із Чорного моря. Також з аеродрому "Оленя" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Окупанти завдали масованого удару по Києву та Харкову. У кількох районах зафіксовано падіння уламків, пожежі в житлових будинках, гаражах та авто.

У Харкові внаслідок щонайменше семи ракетних ударів пошкоджено приватні будинки. Згодом місто атакували дрони.

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