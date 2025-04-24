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"Я думав, із ним буде легше домовитися": Трамп розкритикував Зеленського

Анна Ярославська
24 квітня 2025, 10:40
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Президент США стверджує, що Москва нібито готова до переговорів, але для досягнення миру потрібно знайти спільну мову із Зеленським.
Трамп, Зеленський
Трамп розповів про перебіг мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Головні тези Трампа:

  • РФ готова укласти мир, з Україною ситуація складніша
  • Угода вже є, її мають ухвалити Київ та Москва

Президент США Дональд Трамп завив, що Кремль нібито готовий укласти угоду про припинення війни. За його словами, головна проблема - домовитися з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава Білого дому стверджує, що Москва готова до переговорів, але для досягнення миру потрібно знайти спільну мову із Зеленським, що нібито надзвичайно важко.

"На мою думку, Росія готова. Багато хто говорив, що Росія готова піти на все. Тепер нам потрібно дійти згоди із Зеленським. Я думав, із ним буде легше домовитися, але це виявилося складніше", - сказав Трамп під час підписання указів в Овальному кабінеті.

Президент США висловив стриманий оптимізм щодо мирних переговорів.

"Нічого, все в порядку. Я думаю, що ми вже маємо угоду з двома воюючими сторонами. Я сподіваюся, вони її приймуть", - заявив він.

Окрім цього, Трамп укотре заявив, що російсько-українська війна не розпочалася б, якби він був президентом, і додав, що щотижня гинуть від трьох до п'яти тисяч солдатів з обох боків, тому завершення війни - це питання людяності.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
​Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Трамп розповів про перебіг мирних переговорів:

Мирні переговори і заяви Трампа

Як писав Главред, прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп розчарований темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Американський лідер вважає, що президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку.

Сам Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

Також Трамп сказав, що заява президента України Володимира Зеленського про юридичне невизнання Криму російським нібито "дуже шкідлива" для мирних переговорів.

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