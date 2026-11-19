Продюсерка розповіла про відмову з боку родини легендарної співачки.

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Олена Мозгова розповіла про відмову з боку Софії Ротару / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Софія Ротару

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Куди Олена Мозгова запрошувала Софію Ротару

Яку відповідь отримала продюсерка

Українська продюсерка Олена Мозгова зізналася, що свого часу хотіла запросити Софію Ротару на концерт пам'яті свого батька, композитора Миколи Мозгового. Як розповіла знаменитість у коментарі ТСН, з цієї затії нічого не вийшло.

Привід згадати цю історію з’явився після виступу сестри Софії Ротару Ауріки на концерті "Мій Music Hall". Журналістка поцікавилася, чи намагалася Олена запросити на вечір пам’яті й саму легенду естради.

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Олена Мозгова запрошувала Софію Ротару / скрін з відео

За словами Мозгової, вона обговорювала можливу участь 78-річної співачки з її сином Русланом Євдокименком, який делікатно відхилив пропозицію. Після цього продюсерка твердо вирішила не звертатися до артистки повторно.

"Я запрошувала її один раз, коли тато помер, на концерт його пам’яті. Я розмовляла з її сином Русланом, але вони красиво відмовили. Дон Корлеоне двічі не просить. Тому вдруге і не просила", - згадала Олена Мозгова.

Руслан Євдокименко - син Софії Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Софія Ротару припинила концертну діяльність і майже не з’являється на публіці. За наявною інформацією, артистка живе у власному будинку в Конча-Заспі під Києвом, де проводить час із рідними та займається садом і городом.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

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